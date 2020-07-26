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futebol

No estádio Olímpico, Roma enfrenta a Fiorentina pelo Campeonato Italiano

Com o intuito de abrir quatro pontos do Milan, equipe joga, em casa, pela 36ª rodada do Calcio. O time encaminhou a classificação para a Liga Europa com a derrota do Sassuolo...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 23:47

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 23:47

Crédito: Divulgação / Roma
Neste domingo, a Roma enfrenta a Fiorentina no estádio Olímpico, às 14h30 (horário de Brasília). Caso consiga a vitória, a equipe da capital vai abrir quatro pontos para o Milan na tabela. Ambas as equipes encaminharam a classificação para a Liga Europa com a derrota do Sassuolo para o Napoli.
A Fiorentina, por sua vez, está na décima primeira posição, com 43 pontos, e cumpre tabela nas três rodadas que restam para o fim da competição. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.
Na coletiva de imprensa que antecede a partida, o técnico da Fiorentina, Giuseppe Iachini, comentou sobre o adversário, destacou a qualidade da equipe e elogiou o trabalho do comandante Paulo Fonseca frente à equipe da capital.
- É um adversário muito forte, acima de tudo, é um time que se encontrou e jogou ótimos jogos. Ele tem um excelente treinador como Fonseca, que deu um equilíbrio importante ao time e aos jogadores importantes. É necessária uma grande personalidade, organização e mentalidade certa para poder trazer para casa um resultado positivo - ressaltou.
Já Carles Perez, de Roma, autor do gol da roma contra o SPAL, disse que a equipe está concentrada para finalizar o Calcio com tranquilidade e voltar às atenções a atual edição da Liga Europa. O time jogará contra o Sevilla, no próximo dia 6 de agosto.
- O time está concentrado, precisamos obter o máximo de pontos nos últimos jogos da temporada; serão importantes para obter o melhor da partida contra o Sevilha em agosto. Tenho certeza de que continuaremos nesse caminho - disse o atacante espanhol.

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