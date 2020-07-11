No estádio Olímpico, Lazio joga mal e perde de virada para o Sassuolo

Crédito: Lazio joga mal, é derrotada pelo Sassuolo e pode perder a segunda posição para a Atalanta (VINCENZO PINTO/AFP

Neste sábado, a Lazio jogou mal e perdeu para o Sassuolo por 2 a 1 pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, no estádio Olímpico de Roma. Luís alberto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Caputo virou a partida com dois gols no segundo tempo. Com o resultado, a equipe da capital pode ser ultrapassada pela Atalanta, que enfrenta a Juventus mais tarde.

Na próxima rodada, a Lazio volta a campo na quarta, às 16h45 (de Brasília), contra a Udinese, no Friuli. O Sassuolo, por sua vez, joga no mesmo dia e horário, contra a líder Juventus, no Citta Del Tricolore.

Confira da tabela do Campeonato Italiano

Sassuolo melhor no primeiro tempoO jogo começou com a Lazio tendo logo uma oportunidade abrir o marcador. O artilheiro do Calcio, Immobile entrou na área e bateu no canto, rente à trave esquerda do goleiro Consigli. Porém, aos 9, os visitantes contra-atacaram e Raspadori chutou forte no fundo do gol. Em meio à comemoração, o árbitro Marco Di Bello foi consultar o VAR e após longa demora, assinalou um impedimento no lance e invalidou o gol do Sassuolo.

Lazio abre o placarOs visitantes permaneciam no ataque e apresentavam muito mais intensidade. Djuricic dominou e arriscou um balaço de fora da área, mas viu todo seu esforço ser parado pela trave. Aos 33, a Lazio chegou com perigo e Luis Alberto recebeu na área chutou por cima do goleiro e a bola morreu no fundo das redes. Em seguida, a baliza do arqueiro da Lazio protagonizou mais um lance. Jeremie Boga recebeu na entrada da área e carimbou o travessão.

Tanto bate... até que fura​Na segunda etapa, o Sassuolo continuou superior ao adversário e tendo chances de empatar a partida. Aos 7, Caputo fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Raspadori empurrar para as redes e comemorar o empate. Dez minutos depois, Strakosha fez uma grande defesa e impediu a vidada.