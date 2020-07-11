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No estádio Olímpico, Lazio joga mal e perde de virada para o Sassuolo

Equipe da Capital sai na frente com Luís Alberto, mas vê os visitantes jogarem melhor, colocarem duas bolas na trave e virarem a partida com gols de Raspadori e Caputo...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 17:32
Crédito: Lazio joga mal, é derrotada pelo Sassuolo e pode perder a segunda posição para a Atalanta (VINCENZO PINTO/AFP
Neste sábado, a Lazio jogou mal e perdeu para o Sassuolo por 2 a 1 pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, no estádio Olímpico de Roma. Luís alberto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Caputo virou a partida com dois gols no segundo tempo. Com o resultado, a equipe da capital pode ser ultrapassada pela Atalanta, que enfrenta a Juventus mais tarde.
Na próxima rodada, a Lazio volta a campo na quarta, às 16h45 (de Brasília), contra a Udinese, no Friuli. O Sassuolo, por sua vez, joga no mesmo dia e horário, contra a líder Juventus, no Citta Del Tricolore.
Confira da tabela do Campeonato Italiano
Sassuolo melhor no primeiro tempoO jogo começou com a Lazio tendo logo uma oportunidade abrir o marcador. O artilheiro do Calcio, Immobile entrou na área e bateu no canto, rente à trave esquerda do goleiro Consigli. Porém, aos 9, os visitantes contra-atacaram e Raspadori chutou forte no fundo do gol. Em meio à comemoração, o árbitro Marco Di Bello foi consultar o VAR e após longa demora, assinalou um impedimento no lance e invalidou o gol do Sassuolo.
Lazio abre o placarOs visitantes permaneciam no ataque e apresentavam muito mais intensidade. Djuricic dominou e arriscou um balaço de fora da área, mas viu todo seu esforço ser parado pela trave. Aos 33, a Lazio chegou com perigo e Luis Alberto recebeu na área chutou por cima do goleiro e a bola morreu no fundo das redes. Em seguida, a baliza do arqueiro da Lazio protagonizou mais um lance. Jeremie Boga recebeu na entrada da área e carimbou o travessão.
Tanto bate... até que fura​Na segunda etapa, o Sassuolo continuou superior ao adversário e tendo chances de empatar a partida. Aos 7, Caputo fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Raspadori empurrar para as redes e comemorar o empate. Dez minutos depois, Strakosha fez uma grande defesa e impediu a vidada.
Virada no fim​Na parte final do jogo, a Lazio foi com tudo para cima em busca da vitória, mas de maneira desorganizada. Aos 18, os visitantes chegaram com Djuricic, que quase aproveitou um rebote na área, mas chutou por cima do travessão. Logo depois, Immobile tentou da entrada da área, mas faltou pontaria. No fim, Ferrari desviou na área e a bola sobrou para Caputo decretar a virada e a terceira derrota seguida da Lazio, de cabeça.

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