Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No esquema de 'bolha', São Paulo conhece calendário do Brasileiro Feminino sub-16
futebol

No esquema de 'bolha', São Paulo conhece calendário do Brasileiro Feminino sub-16

Base feminina estreia contra o Kindermann no final desse mês. Corinthians e Ferroviária são os outros adversários do Tricolor no Grupo C da competição, que ocorrerá em Sorocaba
...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 16:29
Crédito: Adriano Fontes/CBF
A base são-paulina já tem data marcada para a estreia na temporada 2021. No dia 26 de junho, o Tricolor entra em campo para enfrentar o Kindermann, às 15h, no CT do Sorocaba, pela primeira partida do Brasileiro Feminino Sub-16.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER?
A competição deste ano será disputada em três fases e terá 12 equipes, que foram sorteadas em três grupos com quatro integrantes cada. O São Paulo está no Grupo C, ao lado de Corinthians, Kindermann e Ferroviária.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! No último campeonato nacional da categoria, o São Paulo ficou na terceira colocação, ao derrotar o Santos, pelo placar de 2 a 1, na disputa pelo terceiro lugar.
O torneio, assim como na edição de 2020, que aconteceu no final do ano anterior, terá duração de pouco mais de uma semana e contará com sede única de disputa, no CT do Sorocaba (SP), no esquema de 'bolha', devido a pandemia de Covid-19.
VEJA OS JOGOS DO SÃO PAULO NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO
1ª rodada - 26 de junho (sábado)15h: São Paulo SP x Kindermann SC - CT Sorocaba 1, Sorocaba-SP
2ª rodada - 28 de junho (segunda-feira)10h30: Corinthians SP x São Paulo SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba-SP
3ª rodada - 30 de junho (quarta-feira)8h30: São Paulo SP x Ferroviária SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba-SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados