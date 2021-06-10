No esquema de 'bolha', São Paulo conhece calendário do Brasileiro Feminino sub-16

A base são-paulina já tem data marcada para a estreia na temporada 2021. No dia 26 de junho, o Tricolor entra em campo para enfrentar o Kindermann, às 15h, no CT do Sorocaba, pela primeira partida do Brasileiro Feminino Sub-16.
A competição deste ano será disputada em três fases e terá 12 equipes, que foram sorteadas em três grupos com quatro integrantes cada. O São Paulo está no Grupo C, ao lado de Corinthians, Kindermann e Ferroviária.
No último campeonato nacional da categoria, o São Paulo ficou na terceira colocação, ao derrotar o Santos, pelo placar de 2 a 1, na disputa pelo terceiro lugar.
O torneio, assim como na edição de 2020, que aconteceu no final do ano anterior, terá duração de pouco mais de uma semana e contará com sede única de disputa, no CT do Sorocaba (SP), no esquema de 'bolha', devido a pandemia de Covid-19.
VEJA OS JOGOS DO SÃO PAULO NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO
1ª rodada - 26 de junho (sábado)15h: São Paulo SP x Kindermann SC - CT Sorocaba 1, Sorocaba-SP
2ª rodada - 28 de junho (segunda-feira)10h30: Corinthians SP x São Paulo SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba-SP
3ª rodada - 30 de junho (quarta-feira)8h30: São Paulo SP x Ferroviária SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba-SP