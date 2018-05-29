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Xerife

No ES, Ricardo Rocha aponta favoritismo da Seleção na Copa da Rússia

Ex-zagueiro, campeão em 94, esteve na Redação Multimídia da Rede Gazeta e bateu um papo com a equipe de Esportes

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:15
O trauma da Copa de 2014 será uma lição para 2018, assim como a eliminação de 1990 foi fundamental para o título de 1994. Esse é o pensamento do ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão com a Seleção Brasileira, que esteve ontem no Espírito Santo.
O Xerife visitou a Redação Multimídia da Rede Gazeta e bateu um papo com a equipe de Esportes do Gazeta Online. Ex-Vasco, São Paulo e Real Madrid e hoje comentarista e coordenador do São Paulo - a convite do amigo Raí, Ricardo Rocha apontou o favoritismo da equipe de Tite na Rússia, analisou a má fase do Vasco, opinou sobre a final da Liga dos Campeões e ainda deu dicas para a evolução do futebol capixaba.
Veja o video:

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