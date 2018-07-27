No ES, Angelim elogia o atual Flamengo: 'É melhor que o de 2009'

Aquele gol de cabeça em 2009 segue no coração da torcida. É impossível pensar no último título brasileiro do Flamengo e não se lembrar de Ronaldo Angelim. Com status de ídolo, o Magro de Aço comparou o Rubro-Negro de 2018 com o da sua época e foi categórico ao afirmar que a versão atual é ainda melhor.

Adílio, Ronaldo Angelim e Uri Geller estão no Estado para encontros com torcedores do Flamengo Crédito: Marcelo Prest

O ex-zagueiro está no Espírito Santo para noites de autógrafos com fãs, organizados pela FAP Eventos Esportivos, juntamente com outros craques do passado: Uri Geller e Adílio. Nesta sexta-feira o encontro foi em Vitória. No sábado é a vez de Linhares receber o trio, às 19 horas, no Conceição Grill.

Tem rodado o Brasil inteiro representando o Flamengo?

Sim, é gratificante ver esse carinho. Foram seis anos fazendo um bom trabalho no Flamengo, dei o meu melhor. É minha terceira vez no Espírito Santo: 2009, 2015 e agora.

Continua morando no Ceará? Quietinho, sem badalação?

Moro em Juazeiro do Norte até hoje, não saio de lá por nada (risos).

A zaga do Flamengo conta com os jovens Thuler e Léo Duarte, além dos experientes Juan e Réver. Eles te agradam?

A zaga está bem mesclado, o Flamengo toma poucos gols, quando sofre é um, dois gols. O sistema defensivo é bom, consistente, independente de quem joga. O Flamengo está bem servido.

Este time atual do Flamengo lembra o de 2009?

É ainda melhor, porque em 2009 a gente estava brigando para não cair. A arrancada veio no final, faltando poucos jogos, estávamos uns 14 pontos atrás do Palmeiras, que era líder. Eles não, eles vêm liderando. Se não vende o Vinicius Junior, o Flamengo ia ficar em uma situação ainda melhor.

Ronaldo Angelim comemora o gol do título brasileiro de 2009, contra o Grêmio Crédito: Ivo Gonzalez/Agência O Globo

O Guerrero tem que ficar?

Renovar com ele seria uma boa, mas não por um valor absurdo. Dourado é um bom centroavante, mas Guerrero está à frente. Guerrero não tem jogado tão bem, mas talvez possa ser até por conta desses problemas de renovação. Ele é um jogador bom, forte.

Vê o Vitinho como um bom reforço após tanto tempo de novela?

Vitinho é bem conhecido, já joguei contra, já vi jogar também. Pela qualidade que tem, ele vem para jogar e para substituir o Vinicius Junior. Pode ser até mais habilidoso, experiente, tem características boas. Acho que vai ajudar muito o Flamengo, o time estava precisando.

Apostar em um técnico mais novo como o Barbieri é uma boa?

O problema do Flamengo não é treinador, jogador tem que correr atrás. Independente de quem for o técnico, o time tem que ser de qualidade e estar focado. Barbieri é um bom treinador, faz um bom trabalho, tem que deixar ele para ganhar experiência. Se ganhar um Brasileiro vai ficar com um currículo bom para dar sequência no trabalho.

Há um tempo atrás o Juninho criticou o Renê, falou que é nordestino, e vi que você rebateu...