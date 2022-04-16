No elenco atual do São Paulo, Luciano é o jogador que mais marcou contra o Flamengo

Luciano é o jogador do elenco atual do São Paulo que mais marcou gols contra o Flamengo. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (17) pelo Campeonato Brasileiro. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosO atacante foi anunciado no Tricolor paulista em 2020 e até o momento disputou cinco jogos contra a equipe carioca usando a camisa do São Paulo, sendo quatro vitórias e uma derrota, no jogo mais recente entre os dois clubes em novembro de 2021. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022O camisa 11 é o atleta do elenco atual com mais gols contra o Flamengo. Ao todo, Luciano balançou as redes adversárias quatro vezes. Atrás dele, está Calleri, com dois gols.A última vez que o atacante marcou contra o Flamengo foi em fevereiro de 2021, na vitória do São Paulo por 2 a 1. A partida foi a que encerrou o Campeonato Brasileiro 2020. Na ocasião, Luciano foi o responsável por abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança de falta na entrada da área.