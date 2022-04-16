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No elenco atual do São Paulo, Luciano é o jogador que mais marcou contra o Flamengo

Ambas as equipes se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Maracanã. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 07:00

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 07:00

Luciano é o jogador do elenco atual do São Paulo que mais marcou gols contra o Flamengo. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (17) pelo Campeonato Brasileiro. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosO atacante foi anunciado no Tricolor paulista em 2020 e até o momento disputou cinco jogos contra a equipe carioca usando a camisa do São Paulo, sendo quatro vitórias e uma derrota, no jogo mais recente entre os dois clubes em novembro de 2021. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022O camisa 11 é o atleta do elenco atual com mais gols contra o Flamengo. Ao todo, Luciano balançou as redes adversárias quatro vezes. Atrás dele, está Calleri, com dois gols.A última vez que o atacante marcou contra o Flamengo foi em fevereiro de 2021, na vitória do São Paulo por 2 a 1. A partida foi a que encerrou o Campeonato Brasileiro 2020. Na ocasião, Luciano foi o responsável por abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança de falta na entrada da área.
Neste ano, o atacante esteve presente em doze jogos, além de somar três gols e uma assistência. Luciano marcou na primeira partida disputada pelo Tricolor paulista no Brasileirão 2021, contra o Athletico-PR. Desde quando foi anunciado na equipe, foi o autor de 34 gols.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Flamengo no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã.
Crédito: LucianoéojogadordoelencoatualquemaismarcoucontraoFlamengo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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