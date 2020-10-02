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No duelo entre Guardiola e Bielsa, Manchester City e Leeds United se enfrentam pela Premier League

No confronto mais esperado da quarta rodada do Inglês, técnicos irão se enfrentar no Elland Road, às 13h30. Citizens têm um jogo a menos e buscam encostar nos líderes...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 16:18

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:18

Crédito: Manchester City busca se recuperar da derrota para o Leicester e encara o Leeds United, fora de casa (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
No confronto mais esperado da quarta rodada da Premier League, Manchester City visita o Leeds United, no Elland Road, às 13h30 (horário de Brasília), neste sábado. a partida marcará o duelo entre Pep Guardiola e Marcelo ‘El Loco’ Bielsa, dois treinadores midiáticos e de muita popularidade junto aos amantes do bom futebol.
Os Citizens têm um jogo a menos e buscam encostar nos líderes: Everton, Liverpool e Leicester. Após estrear com vitória sobre os Wolves, o time de Guardiola perdeu para o Leicester e busca se recuperar. Os Ledds, por sua vez, fazem boa campanha com duas vitórias. Na primeira rodada, tiveram uma ótima atuação diante do atual campeão Liverpool, mas foram derrotados no fim.
- Acho que ele (Bielsa) é provavelmente a pessoa que mais admiro no futebol, como treinador e pessoa. Acho que é o técnico mais autêntico na maneira como lidera as suas equipes, é único. Principalmente o seu comportamento como pessoa fora do campo - disse Pep Guardiola.
- Eu acho que o Guardiola causou muitos danos ao futebol. Sem querer, ele proporcionou a invenção de sistemas para equipes se defenderem de seus times. Esse sistema é ficar com dez jogadores no próprio campo, atrás do círculo central. É um sistema para neutralizar os times do Guardiola, do Klopp, os que tentam jogar - declarou Bielsa.Confira as prováveis escalações​Leeds United: I. Meslier, L. Ayling, R. Koch, L. Cooper, S. Dallas; E. Alioski, H. Costa, K. Phillips, M. Klich; P. Bamford e Rodrigo. técnico: Marcelo Bielsa.
Manchester City: Ederson Moraes, K. Walker, R. Dias, A. Laporte, B. Mendy; Rodri, K. de Bruyne, Fernandinho, R. Mahrez, P. Foden; R. Sterling. Técnico: Pep Guardiola.

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