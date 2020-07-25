No duelo dos dois melhores do país após a volta do futebol, Milan e Atalanta empatam pelo Italiano

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

Na abertura da 36ª rodada do Campeonato Italiano, a antepenúltima do torneio, Milan e Atalanta fizeram o confronto das duas melhores equipes no país após a volta da competição. No Estádio San Siro, os clubes empataram por 1 a 1, com gols de Çalhanoglu e Zapata.

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GOLAÇO OU FALHA?​Apesar de ver a Atalanta melhor no primeiro tempo, foi o Milan quem abriu o placar. Aos 13 minutos, o turco Çalhanoglu bateu falta na linha de fundo pelo esquerdo direto para o gol quando todos esperavam um cruzamento. Com chute forte, a bola foi na segunda trave e encobriu o goleiro Pierluigi Gollini.

TUDO IGUAL​Após levar o gol, a Atalanta partiu para cima e chegou a ter um pênalti aos 26 minutos. Malinovskyi foi para cobrança e Donnarumma voou para o canto esquerdo para defender. Aos 34, porém, o empate veio. Remo Freuler tabelou no meio-campo e encarou a marcação. O camisa 11 tentou arriscou de fora da área, viu a bola bater no zagueiro Matteo Gabbia, e Zapata aproveitou o rebote para deixar tudo igual.

SITUAÇÃOCom o empate, ambas equipes continuam invictas após a volta do futebol italiano. O Milan chegou aos 60 pontos e permanece em sexto lugar. A Atalanta, que tinha a chance de encostar na Juventus pelo menos até domingo, foi aos 75 pontos. O time de Bérgamo é o vice-líder.