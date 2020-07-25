Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No duelo dos dois melhores do país após a volta do futebol, Milan e Atalanta empatam pelo Italiano
futebol

No duelo dos dois melhores do país após a volta do futebol, Milan e Atalanta empatam pelo Italiano

Time de Bérgamo é melhor na partida, chega a perder pênalti, e desperdiça chance de encostar na líder Juventus...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2020 às 22:01
Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
Na abertura da 36ª rodada do Campeonato Italiano, a antepenúltima do torneio, Milan e Atalanta fizeram o confronto das duas melhores equipes no país após a volta da competição. No Estádio San Siro, os clubes empataram por 1 a 1, com gols de Çalhanoglu e Zapata.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
GOLAÇO OU FALHA?​Apesar de ver a Atalanta melhor no primeiro tempo, foi o Milan quem abriu o placar. Aos 13 minutos, o turco Çalhanoglu bateu falta na linha de fundo pelo esquerdo direto para o gol quando todos esperavam um cruzamento. Com chute forte, a bola foi na segunda trave e encobriu o goleiro Pierluigi Gollini.
TUDO IGUAL​Após levar o gol, a Atalanta partiu para cima e chegou a ter um pênalti aos 26 minutos. Malinovskyi foi para cobrança e Donnarumma voou para o canto esquerdo para defender. Aos 34, porém, o empate veio. Remo Freuler tabelou no meio-campo e encarou a marcação. O camisa 11 tentou arriscou de fora da área, viu a bola bater no zagueiro Matteo Gabbia, e Zapata aproveitou o rebote para deixar tudo igual.
SITUAÇÃOCom o empate, ambas equipes continuam invictas após a volta do futebol italiano. O Milan chegou aos 60 pontos e permanece em sexto lugar. A Atalanta, que tinha a chance de encostar na Juventus pelo menos até domingo, foi aos 75 pontos. O time de Bérgamo é o vice-líder.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Milan encara a Sampdoria, fora de casa. A Atalanta joga contra o Parma, também fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia
Imagem de destaque
Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra
Imagem de destaque
Fernanda de Queiroz relembra sua trajetória com a Rede Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados