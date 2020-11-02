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No duelo de pressionados, Real Madrid recebe a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa

Equipes ainda não venceram nenhum jogo na competição e fazem duelo com contornos de decisão. Na Ucrânia, o Shakhtar, líder do Grupo B, recebe o Borussia Mönchengladbach...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 17:45

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 17:45

Crédito: AFP; AFP
É jogo de vida ou morte pelo Grupo B da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o Real Madrid recebe a Inter de Milão no duelo de desesperados. Em duas rodadas, as equipes não venceram nenhum jogo. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano. A TNT e o EI Plus transmitem ao vivo, enquanto o LANCE! acompanha em tempo real.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESSITUAÇÕES COMPLICADASReal Madrid e Inter de Milão chegam para este confronto com um e dois pontos cada, respectivamente. Os merengues perderam em casa para o Shakhtar Donetsk na primeira rodada e se livraram da segunda derrota nos acréscimos no jogo contra o Borussia Mönchengladbach.
Já a equipe de Milão, vem de um empate sem gols contra os ucranianos, fora de casa, onde tiveram boas chances de vencer e sofreram para empatar com a equipe da Alemanha na estreia. Por isso e pelo tamanho das duas equipes, o jogo ganha contornos de decisão.
BAIXASPelo lado espanhol, Zidane conta com uma série de desfalques para a partida. O técnico francês não tem Carvajal para a lateral-direita. Odriozola, substituto natural, é dúvida. Nacho, zagueiro que atua na função, também está fora, assim como o brasileiro Eder Militão, que testou positivo para a Covid-19. Vázquez, que atuou improvisado recentemente, se lesionou e também é dúvida.
O técnico Antonio Conte não terá à disposição seu principal jogador: Romelu Lukaku. O belga tem um problema muscular na coxa esquerda e já ficou de fora da partida de sábado, contra o Parma, pelo Campeonato Italiano. O camisa 9 sequer viajou com a delegação da Inter.
O QUE DIZEM OS TÉCNICOSZinédine Zidane: "Trata-se de um rival que conhecemos bem. Será um jogo complicado, pois vamos enfrentar uma boa equipa, muito física e que pratica um bom futebol. Vai ser mais um jogo muito difícil. Vamos encará-lo como se fosse uma final. São três pontos e vamos procurar somá-los."
Antonio Conte: "Viemos aqui propondo o nosso jogo, não vamos nos colocar num canto como um pugilista que se defende à procura de um único remate para o nocaute. Enfrentamos o jogo sem temor de ninguém, propondo as nossas qualidades."
PROVÁVEIS TIMESReal Madrid: ​Courtois; Mendy, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Valverde e Kroos; Asensio, Hazard e Benzema.
Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Alexis Sánchez e Lautaro Martinez.O OUTRO JOGOAinda pelo Grupo B, o Shakhtar Donetesk recebe o Borussia Mönchengladbach, às 14h55 (de Brasília). O jogo acontece no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, e o Space e o EI Plus transmitem.

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