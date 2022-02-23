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No duelo de artilheiros no Japão, Yokohama Marinos, de Marcos Júnior, vence o Kawasaki Frontale, de Leandro Damião

Com duas assistências de ex-atacante do Fluminense, Yokohama Marinos bate o atual campeão japonês
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Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 18:37
O Yokohama Marinos mais uma vez mostrou que está firme na luta pelo título do Campeonato Japonês, a J-League. A equipe do atacante Marcos Júnior bateu, de virada, por 4 a 2, o atual campeão Kawasaki Frontale, do também brasileiro Leandro Damião.Artilheiro e campeão japonês logo em seu primeiro ano (2019), Marcos Júnior foi um dos grandes destaques da partida: o ex-jogador do Fluminense deu duas assistências e foi chave para os quatro gols na etapa complementar.
- Uma vitória como essa nos motiva ainda mais para os próximos jogos da J-League. É claro que o campeonato está apenas no começo, mas a forma que a equipe se superou após sair atrás no placar foi muito positiva. Todos sabem da força do Frontale e isso valoriza ainda mais o rendimento do nosso grupo. Estão todos de parabéns - comentou o brasileiro após o jogo.Apesar da importante vitória, o camisa 10 do Marinos sabe que o time já precisa ‘virar a chave’ e focar na rodada seguinte, na qual enfrentará o Kashiwa Reysol, no próximo domingo.
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- O time do Reysol teve um bom resultado na sua estreia da competição e, com toda certeza, irá trazer muita dificuldade para o nosso time. A vitória de hoje foi importante, mas já passou. Temos a intenção de conquistar o titulo novamente e temos que pensar jogo a jogo - finalizou o jogador.
Crédito: MarcosJuniorfoifundamentalparaavitóriadoYokohama(Foto:Divulgação

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