No Dia Nacional, Qatar inaugura o quarto estádio para a Copa do Mundo de 2022

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Na data em que comemora o Dia Nacional, o Qatar inaugurou a Arena de Al Rayyan, mais um palco da Copa do Mundo de 2022. O evento oficial de inauguração foi a final da Copa do Emir, na qual o Al Sadd, clube comandado por Xavi, venceu o Al Arabi por 2 a 1 e sagrou-se campeão.

+ Quem é o maior campeão europeu da década?Esse é o quarto dos oito estádios da próxima Copa do Mundo a ser entregue para operação. Antes, já haviam sido inaugurados o Internacional Khalifa, em 2017, Al Janoub, em 2019, e o Education City, em junho deste ano.

Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio de Al Rayyan vai receber sete jogos do Mundial, até as oitavas de final. Assim como as demais sedes, a arena conta com um eficiente sistema de climatização.

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