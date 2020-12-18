Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Dia Nacional, Qatar inaugura o quarto estádio para a Copa do Mundo de 2022

Nesta sexta-feira, Arena de Al Rayyan recebeu a decisão da Copa do Emir, com a vitória do Al Sadd sobre o Al Arabi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 15:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:00

Crédito: Divulgação
Na data em que comemora o Dia Nacional, o Qatar inaugurou a Arena de Al Rayyan, mais um palco da Copa do Mundo de 2022. O evento oficial de inauguração foi a final da Copa do Emir, na qual o Al Sadd, clube comandado por Xavi, venceu o Al Arabi por 2 a 1 e sagrou-se campeão.
+ Quem é o maior campeão europeu da década?Esse é o quarto dos oito estádios da próxima Copa do Mundo a ser entregue para operação. Antes, já haviam sido inaugurados o Internacional Khalifa, em 2017, Al Janoub, em 2019, e o Education City, em junho deste ano.
Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio de Al Rayyan vai receber sete jogos do Mundial, até as oitavas de final. Assim como as demais sedes, a arena conta com um eficiente sistema de climatização.
+ Confira a tabela do Campeonato Francês
Faltando dois anos para a Copa do Mundo, o comitê organizador local informou, no início de outubro, que 90% das obras de infraestrutura já estavam concluídas. Nesta quinta-feira, o órgão disse que os estádios de Al Bait e Al Zumama serão os próximos a serem finalizados, sem definir uma data.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados