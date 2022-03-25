No dia dos 114 anos do Galo, Arana revela 'não' ao Flamengo e se declara à torcida: 'Vocês são F*#@!'

O lateral revelou que antes de acertar com o Galo, teve uma proposta do Flamengo, ao receber uma ligação de Jorge Jesus para fechar com o clube carioca em 2019. Fla e o Sevilla já tinham se acertado pela contratação, mas Arana optou por não jogar na Gávea. - Pouco tempo depois, eu estou de férias, curtindo um churrasco, quando recebo a ligação de um número do Brasil, mas o sotaque do outro lado da linha não era o português que a gente tá acostumado. Era um português de Portugal. “Aqui é o Jorge Jesus”, disse essa pessoa na hora que eu atendi. Trocamos uma ideia e tal, mas não levei muita fé. Apesar do jejum de títulos, a promessa de investimentos robustos ajudaram a convencer o jogador a ir para o Galo. - Eu só queria voltar a jogar, seja lá onde fosse. E hoje, olhando pra trás, eu entendo que o destino foi muito, muito bom comigo. Porque foi assim que o Galo apareceu no meu caminho - contou, falando que ficou desconfiado incialmente, mas optou em apostar no time alvinegro graças, principalmente ao pai, seu Augusto, que desde sempre falava com o filho sobre fazer história no clube. - Ao saber da oferta, meu pai ficou mais apreensivo do que eu para fechar o negócio. Desde a época em que eu jogava no Corinthians, ele já me falava: “O jogador que for campeão brasileiro pelo Galo vai entrar para a história.” Assim que contei que tinha recebido o convite do Atlético, ele torceu bastante e até botou pilha para que aceitasse logo, porque, na cabeça dele, eu teria uma chance de ouro nas mãos. Não podia ter uma motivação maior que essa. - Quando cheguei no saguão do aeroporto de Confins, tomei um susto. Tinha um monte de torcedor uniformizado para me receber, um deles fantasiado de Homem Arana! Kkkkk… Geralmente, torcedor vai ao aeroporto buscar centroavante de peso, um camisa 10 ou um cara cheio de título na bagagem. Um lateral que tinha ganhado “só” dois Brasileiros ser recebido dessa forma? Eu não imaginava vivenciar algo do tipo. Foi ali que também entendi que, de fato, “grandes poderes trazem grandes responsabilidades”- brincou, fazendo alusão ao lema do Homem Aranha nos filmes e quadrinhos. O início no clube foi complicado, com as eliminações na Sul-Americana e Copa do Brasil de 2020, porém, com a chegada de Jorge Sampaoli o cenário mudou. - Sampaoli é um técnico muito parceiro, maior resenha, mas, quando está à beira do gramado, já era. Ele se transforma, cobra o tempo inteiro. A presença dele foi fundamental para que o nosso time voltasse a ser respeitado e quase saísse campeão em 2020.Ode à Massa do Galo