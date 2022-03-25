No dia dos 114 anos do Galo, Arana revela 'não' ao Flamengo e se declara à torcida: 'Vocês são F*#@!'

O Atlético-MG completou 114 anos nesta sexta-feira, 25 de março, e recebeu uma declaração de amor ao clube e à torcida do lateral-esquerdo Guilherme Arana.
O jogador publicou um texto no "The Players Tribune" falando de sua trajetória , influência do pai para aceitar o convite do Galo ao invés de uma proposta do Flamengo, em 2020, além de escolher o momento mais marcante de sua atual passagem no clube mineiro. -Meu pai tinha razão. Sempre teve. Jogar no Galo era tudo que eu mais precisava-escreveu Arana, sem pudores ou declarações padrões. Recusa ao Flamengo e ida ao Galo
O lateral revelou que antes de acertar com o Galo, teve uma proposta do Flamengo, ao receber uma ligação de Jorge Jesus para fechar com o clube carioca em 2019. Fla e o Sevilla já tinham se acertado pela contratação, mas Arana optou por não jogar na Gávea. - Pouco tempo depois, eu estou de férias, curtindo um churrasco, quando recebo a ligação de um número do Brasil, mas o sotaque do outro lado da linha não era o português que a gente tá acostumado. Era um português de Portugal. “Aqui é o Jorge Jesus”, disse essa pessoa na hora que eu atendi. Trocamos uma ideia e tal, mas não levei muita fé. Apesar do jejum de títulos, a promessa de investimentos robustos ajudaram a convencer o jogador a ir para o Galo. - Eu só queria voltar a jogar, seja lá onde fosse. E hoje, olhando pra trás, eu entendo que o destino foi muito, muito bom comigo. Porque foi assim que o Galo apareceu no meu caminho - contou, falando que ficou desconfiado incialmente, mas optou em apostar no time alvinegro graças, principalmente ao pai, seu Augusto, que desde sempre falava com o filho sobre fazer história no clube. - Ao saber da oferta, meu pai ficou mais apreensivo do que eu para fechar o negócio. Desde a época em que eu jogava no Corinthians, ele já me falava: “O jogador que for campeão brasileiro pelo Galo vai entrar para a história.” Assim que contei que tinha recebido o convite do Atlético, ele torceu bastante e até botou pilha para que aceitasse logo, porque, na cabeça dele, eu teria uma chance de ouro nas mãos. Não podia ter uma motivação maior que essa. - Quando cheguei no saguão do aeroporto de Confins, tomei um susto. Tinha um monte de torcedor uniformizado para me receber, um deles fantasiado de Homem Arana! Kkkkk… Geralmente, torcedor vai ao aeroporto buscar centroavante de peso, um camisa 10 ou um cara cheio de título na bagagem. Um lateral que tinha ganhado “só” dois Brasileiros ser recebido dessa forma? Eu não imaginava vivenciar algo do tipo. Foi ali que também entendi que, de fato, “grandes poderes trazem grandes responsabilidades”- brincou, fazendo alusão ao lema do Homem Aranha nos filmes e quadrinhos. O início no clube foi complicado, com as eliminações na Sul-Americana e Copa do Brasil de 2020, porém, com a chegada de Jorge Sampaoli o cenário mudou. - Sampaoli é um técnico muito parceiro, maior resenha, mas, quando está à beira do gramado, já era. Ele se transforma, cobra o tempo inteiro. A presença dele foi fundamental para que o nosso time voltasse a ser respeitado e quase saísse campeão em 2020.Ode à Massa do Galo
Com o retorno dos torcedores aos estádios em 2021, Arana pôde sentir de perto a força dos atleticanos, que ele classificou com algo inigualável. O sistema de som com DJ´s replicando o som da torcida irritava Cuca. - “Ei, ei, ei!!! Tô falando com vocês, mas esse DJ tá de sacanagem, pô!”, ele gritava comigo na lateral do campo. Hahaha!-contou. O primeiro encontro de Arana com a torcida do Atlético-MG no estádio foi no 3 a 0 sobre o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores. Mas, o jogo que ele considera mais importante ao lado da Massa rumo ao título Brasuleiro, foi a vitória sobre o América-MG, por 1 a 0, gol anotado por ele. - Nada se compara ao Mineirão pulsando, lotado de atleticanos. Nem o melhor DJ do mundo seria capaz de reproduzir um ambiente igual. (...) Finalmente pude encontrar a atmosfera que eu sempre sonhei. Sério, perdi completamente a noção de espaço depois de ver a rede balançar. Meu filho estava no meio daquele mar alvinegro comemorando o meu gol. Era a primeira vez dele num estádio de futebol. Nunca vou esquecer esse momento. Declaração de amor Com a boa fase no Atlético, Arana foi convocado para a Seleção e pode ter a chance de jogar a primeira Copa do Mundo da carreira. - Muitos de vocês, torcedores, dos mais novos aos mais velhos, vêm me agradecer com lágrimas nos olhos quando nos encontramos na rua. Tá maluco? Eu que tenho de agradecer. Graças ao Atlético, eu tive a oportunidade de realizar outro sonho, que foi vestir a camisa da Seleção Brasileira e me tornar campeão olímpico. Graças a este clube, tenho a chance de, quem sabe, disputar uma Copa do Mundo.Vocês nunca abandonaram o clube. Vocês sempre nos fizeram acreditar. É por isso que eu digo: torcida f*#@!!-exaltou. -Tenho orgulho de dizer para o meu pai que o pivete sonhador entrou para a história do Galo forte vingador. Uma história que ainda promete grandes emoções. Parabéns, torcedor atleticano! Parabéns, Clube Atlético Mineiro!-completou.