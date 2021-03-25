No dia dos #113anos do Galo, escalamos dois times com o elenco alvinegro. Escolha o seu! Os mineiros vão superar Fla e Palmeiras em 2021?

O dia 25 de março de 1908 é sinônimo de alegria para a parte alvinegra de Minas Gerais. É neste dia que se comemora o aniversário do Clube Atlético Mineiro, uma das maiores instituições do futebol brasileiro. São 113 anos(13 é Galo) de jornadas que tornou o clube uma paixão e um dos gigantes do Brasil. E, o maior patrimônio do clube é a sua apaixonada torcida, que “torce” contra vento se uma camisa atleticana estiver no varal. Mas, ao invés de apenas celebrar a data, queremos saber de você: o elenco do Galo será capaz de brigar nas "cabeças" com Palmeiras e Flamengo, que vem dominando o cenário nacional e sul-americano nos últimos dois anos?
Conseguimos escalar dois times e ainda sobraram cinco atletas que caberaiam em várias equipes brasileiras. Qual o Galo mais forte? Veja nas imagens acima duas possíveis formações do alvinegro escaladas pelo L!, Escolha o seu!
Escalações elaboradas pela equipe LANCE/Valinor Conteúdo
Time 1: Rafael, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno, Hulk e Vargas.
Time 2: Everson, Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô. Allan, Nathan e Hyoran. Savarino, Marrony e Tardelli.
P.S: ficaram de fora Dylan Borrero, Eduardo Sasha, Savinho, Calebe e Alan Franco.