No dia do aniversário, Abel Braga é demitido de clube na Suíça

Justamente no dia em que completa 69 anos, Abel Braga acertou seu desligamento do Lugano. Desde que foi apresentado, no dia 30 de junho, o clube suíço mudou de dono três vezes. O atual mandatário optou por diversas alterações no departamento de futebol, entre elas a saída de alguns jogadores, o que desagradou Abel, que tinha contrato de um ano com opção de renovar por mais um.- O projeto que me foi apresentado quando cheguei era muito bom, a cidade e o ambiente no clube são fantásticos, estava feliz com o trabalho, o time estava bem, evoluindo. Só que um novo dono assumiu e tudo mudou. Nosso grupo já era reduzido e jogadores importantes foram afastados. Até entendo a postura, mas não concordo. Certamente, inviabilizaria muito o que vinha sendo realizado. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que confiaram em mim e ao grupo de jogadores. Apesar da decepção de não poder levar adiante o que planejamos, só levarei as coisas boas daqui - disse Abel.