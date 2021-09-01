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futebol

No dia do aniversário, Abel Braga é demitido de clube na Suíça

Treinador brasileiro comandou o Lugano por cinco partidas e conquistou três vitórias...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 11:03

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:03

Crédito: Divulgação/FC Lugano
Justamente no dia em que completa 69 anos, Abel Braga acertou seu desligamento do Lugano. Desde que foi apresentado, no dia 30 de junho, o clube suíço mudou de dono três vezes. O atual mandatário optou por diversas alterações no departamento de futebol, entre elas a saída de alguns jogadores, o que desagradou Abel, que tinha contrato de um ano com opção de renovar por mais um.- O projeto que me foi apresentado quando cheguei era muito bom, a cidade e o ambiente no clube são fantásticos, estava feliz com o trabalho, o time estava bem, evoluindo. Só que um novo dono assumiu e tudo mudou. Nosso grupo já era reduzido e jogadores importantes foram afastados. Até entendo a postura, mas não concordo. Certamente, inviabilizaria muito o que vinha sendo realizado. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que confiaram em mim e ao grupo de jogadores. Apesar da decepção de não poder levar adiante o que planejamos, só levarei as coisas boas daqui - disse Abel.
Abel voltava a comandar um clube europeu 20 anos depois, quando, em 2001, dirigiu o Olympique de Marseille, da França. Pelo Lugano, ele disputou apenas cinco partidas. Pelo Campeonato Suíço, foram duas vitórias e duas derrotas, deixando a equipe na sexta colocação, além de aplicar uma goleada de 7 a 1 pela Copa da Suíça. Deixam o clube com Abel os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachin.

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