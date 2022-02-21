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futebol

No dia de seu aniversário, Thales faz hat-trick na Tailândia

Atacante brasieiro é o artilheiro da liga na temporada, com 23 gols marcados em 21 jogos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2022 às 15:23
Neste domingo, o Lamphun Warrior empatou por 3 a 3 com o Chainat pela 24ª rodada da Thai League e o grande destaque da partida foi o atacante Thales. No dia do seu aniversário, o brasileiro marcou os três gols do Lamphun.> Haaland pode ser relacionado pelo Borussia Dortmund contra o Rangers, pela Liga Europa
A equipe do brasileiro segue na terceira colocação da competição, lutando pelo acesso direto para a elite do futebol tailandês. O jogador falou sobre a alegria de fazer o seu segundo hat-trick na temporada.
- Foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter. Ajudar a minha equipe a somar um ponto importante, marcando três gols no dia em que completo mais um ano de vida. Tenho certeza que no fim do campeonato esse ponto será fundamental para alcançarmos o nosso objetivo - disse.
Thales é o artilheiro absoluto da Thai League 2 nesta temporada. Em 21 jogos o jogador balançou as redes em 23 oportunidades. Focado em sagrar-se pela primeira vez o marcador principal de uma competição na Tailândia, o mineiro espera manter a sua ótima média nas dez rodadas finais do campeonato.
- Tenho como meta ser o artilheiro, claro, mas com o maior número possível de gols. Sei que o Lamphun precisa de mim e estou aqui para ajudar ao máximo - finalizou Thales.
Crédito: ThalesemaçãopeloLamphunWarrior,daTailândia(Foto:Divulgação

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