No dia de seu aniversário, Thales faz hat-trick na Tailândia

Neste domingo, o Lamphun Warrior empatou por 3 a 3 com o Chainat pela 24ª rodada da Thai League e o grande destaque da partida foi o atacante Thales. No dia do seu aniversário, o brasileiro marcou os três gols do Lamphun.> Haaland pode ser relacionado pelo Borussia Dortmund contra o Rangers, pela Liga Europa

A equipe do brasileiro segue na terceira colocação da competição, lutando pelo acesso direto para a elite do futebol tailandês. O jogador falou sobre a alegria de fazer o seu segundo hat-trick na temporada.

- Foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter. Ajudar a minha equipe a somar um ponto importante, marcando três gols no dia em que completo mais um ano de vida. Tenho certeza que no fim do campeonato esse ponto será fundamental para alcançarmos o nosso objetivo - disse.

Thales é o artilheiro absoluto da Thai League 2 nesta temporada. Em 21 jogos o jogador balançou as redes em 23 oportunidades. Focado em sagrar-se pela primeira vez o marcador principal de uma competição na Tailândia, o mineiro espera manter a sua ótima média nas dez rodadas finais do campeonato.

- Tenho como meta ser o artilheiro, claro, mas com o maior número possível de gols. Sei que o Lamphun precisa de mim e estou aqui para ajudar ao máximo - finalizou Thales.