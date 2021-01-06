No CSA, Paulo Sérgio afirma querer prolongar vínculo com o clube

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

Com a rápida capacidade de corresponder em gols e desempenho técnico no comando de ataque do CSA, ajudando a manter o time na briga pelo acesso na Série B, rapidamente o tema da renovação contratual do atacante Paulo Sérgio se faz presente.

Em entrevista coletiva que o jogador deu na última segunda-feira (4), a postura adotada por ele foi de absoluta tranquilidade pensando no fato de acreditar que ambas as partes tem o desejo de que ele fique no clube de Maceió. Algo que, além do aspecto técnico e de adaptação ao Azulino e a cidade, também é despertado com o desejo de atuar frente ao torcedor do clube do Mutange nas arquibancadas do Rei Pelé, situação impossibilitada pelas restrições sanitárias impostas em virtude da pandemia:

- Ainda não iniciamos nenhuma conversa, mas eu creio que nos próximos dias vamos sentar e conversar. Eu acredito que o interesse é mútuo, tanto da minha parte quanto da direção. Eu me sinto muito bem aqui, estou muito feliz, com a minha família. Eu espero pegar esse estádio lotado, coisa que não aconteceu em 2020. Estou ansioso para que em 2021 seja diferente, a torcida esteja presente... Eu acredito que tudo vai dar certo.