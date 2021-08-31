No CSA, Nilson espera reeditar bons números com Marquinhos

Crédito: Juntos, atacante fizeram 14 gols e três assistências no futebol asiático (Divulgação/Hong Kong Pegasus

O experiente atacante Nilson desembarcou na última semana em Maceió e foi apresentado em entrevista coletiva na última quinta-feira (26) como reforço do CSA.

Aprimorando a parte física, o avante não esteve presente no revés sofrido diante o Sampaio Corrêa, no último sábado (28), mas possivelmente será uma das novidades da equipe no comando ofensivo contra o Vila Nova, na próxima sexta-feira (3) na capital de Alagoas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do sentimento especial em retornar ao futebol brasileiro após passagem pelo Hong Kong Pegasus, Nilson terá a oportunidade de reeditar uma parceria pra lá de especial. Isso porque o atacante esteve com Marquinhos (outro recém-contratado pelo Azulão) no clube asiático na última temporada. Ambos anotaram sete gols na temporada e Nilson ainda deu três assistências.

- Fizemos uma temporada muito produtiva, por pouco não conquistamos uma vaga na Champions da Ásia, mas olhando individualmente me senti num momento especial em Hong Kong. Jogar ao lado do Marquinhos foi ótimo pra mim, pois ele é um ponta de muita velocidade e inteligência, a gente se conectou bem lá e espero reeditar aqui no CSA para alcançarmos os objetivos traçados pelo treinador e pela diretoria. - afirmou o atacante.

Com apenas 20 gols marcados em 21 jogos, o CSA tem somente o 11º ataque na Série B, estando sob a responsabilidade de nomes como Nilson e Marquinhos melhorar os números para que a equipe possa novamente olhar com mais segurança para a parte de cima da tabela.

Com duas derrotas seguidas na temporada, Nilson reforçou a importância de retornar ao caminho das vitórias: