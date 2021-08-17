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futebol

No CSA, Giva projeta duelo difícil contra o Brasil de Pelotas

Meio-campista do Azulão também celebrou a importante vitória na última rodada da Série B contra o líder da competição...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 11:43
Crédito: Jogador chegou após passagem pelo Athletico (Divulgação/CSA
Atuando no Rei Pelé, o CSA mostrou muita autoridade e venceu o líder da Série B, Coritiba, por 3 a 0 no último sábado. A vitória colocou o time alagoano na 11ª colocação além de prover uma importante dose de confiança ao plantel.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTitular sob o comando de Bruno Pivetti e brigando por seu espaço com o técnico Ney Franco, o meio-campista Giva foi acionado na segunda etapa e conseguiu contribuir com a fundamental vitória do Azulão. Algo que, obviamente, o deixou bastante satisfeito no aspecto individual e coletivo.
- Muito feliz pela vitória e também feliz por poder ajudar meus companheiros dentro de campo. Tenho trabalhado com muita seriedade no dia a dia e tenho certeza que ainda vamos evoluir em conjunto para subir na tabela - destacou.
Com apenas 22 anos, Geovane elogiou a dedicação do elenco do CSA. Segundo ele, os trabalhos para enfrentar o Brasil de Pelotas, na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Pelotas, estão sendo bastante intensos durante a semana.
- Sabemos muito bem da qualidade do nosso próximo adversário. Apesar de estarem mal na tabela, vão entrar para ganhar. Fizemos um grande jogo contra o Coritiba e queremos nos manter no caminho das vitórias. Até por isso, o professor Ney Franco tem nos passado bastante confiança e nossos treinos tem sido bastante intensos. Vamos seguir nesse ritmo para se Deus quiser conquistar o triunfo - completou.

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