No coração, São Paulo chega a segunda vitória consecutiva no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Quando Crespo chegou no São Paulo, logo toda a torcida e elenco do Tricolor sabiam o lema do treinador: "Donde no llegan las piernas va a llegar el corazón" ("Onde as pernas não chegam, o coração vai chegar"). ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia

E foi justamente respeitando essa frase que veio a segunda vitória do São Paulo no Brasileirão, diante do Bahia, por 1 a 0, no Morumbi. Com um time misto, visando as oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor entrou sofrendo com a falta de entrosamento. A equipe tinha boa movimentação, mas falhava muitas vezes na troca de passes.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Enquanto isso, na marcação, o São Paulo deixava a desejar principalmente no lado esquerdo, onde Léo e Reinaldo tinham dificuldades em parar o atacante Rossi, que levou perigo ao gol de Thiago Volpi. Diego Costa, que tirou uma bola em cima da linha e o travessão, fizeram o jogo ir empatado no intervalo.

No segundo tempo, Crespo voltou com a mesma formação, mas apostou em sangue novo ao colocar Marquinhos, que fez sua estreia no profissional. E o garoto de 18 anos fez a diferença. Conseguiu boa jogada, parou no goleiro, não se desesperou e começou o lance do gol de Liziero, aos 46 minutos. De ponto negativo, fica mais uma atuação ruim da dupla Pablo e Vitor Bueno, que parecem não conseguir se encaixar no esquema de Crespo. Ambos saíram na segunda etapa e perdem pontos na comissão técnica.