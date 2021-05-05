No comando do São Paulo, Crespo enfrenta Racing pela primeira vez em sua carreira como treinador

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O próximo jogo do São Paulo pela Libertadores, contra o Racing, da Argentina, marca o primeiro encontro do treinador Hernán Crespo com a equipe de Avellaneda.

Mesmo com duas passagens pelo comando de equipes argentinas, pelo Banfield e pelo Defensa y Justicia, o técnico nunca esteve no comando de uma equipe em uma partida contra o Racing. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA CONMBEOL LIBERTADORES DE 2021!

Crespo treinou o Banfield por quase um ano, ficando na equipe de dezembro de 2018 até setembro de 2019. Esteve a frente da equipe em 18 ocasiões, vencendo quatro, empatando seis e perdendo outro.

Neste período, porém, Banfield e Racing não se enfrentaram por nenhuma das competições nacionais.

No Defensa y Justicia, por sua vez, o argentino treinou a equipe de janeiro de 2020 até fevereiro de 2021. Por lá, comandou o time em 32 partidas, das quais venceu 13, empatou 10 e perdeu nove.

Nenhum dos confrontos, porém, foi contra o Racing.Pelo Tricolor, Crespo enfrentará o Racing, pelo menos, duas vezes, nos dois turnos da fase de grupos da Libertadores de 2021. Ambas as equipes estão no Grupo E da competição.

Com duas vitórias em dois jogos, o São Paulo é o atual líder do grupo, com seis pontos somados. Caso vença o Racing, o time chega ao melhor início de Libertadores de sua história.