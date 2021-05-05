No comando do São Paulo, Crespo enfrenta Racing pela primeira vez em sua carreira como treinador

O próximo jogo do São Paulo pela Libertadores, contra o Racing, da Argentina, marca o primeiro encontro do treinador Hernán Crespo com a equipe de Avellaneda.
Mesmo com duas passagens pelo comando de equipes argentinas, pelo Banfield e pelo Defensa y Justicia, o técnico nunca esteve no comando de uma equipe em uma partida contra o Racing. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA CONMBEOL LIBERTADORES DE 2021!
Crespo treinou o Banfield por quase um ano, ficando na equipe de dezembro de 2018 até setembro de 2019. Esteve a frente da equipe em 18 ocasiões, vencendo quatro, empatando seis e perdendo outro.
Neste período, porém, Banfield e Racing não se enfrentaram por nenhuma das competições nacionais.
No Defensa y Justicia, por sua vez, o argentino treinou a equipe de janeiro de 2020 até fevereiro de 2021. Por lá, comandou o time em 32 partidas, das quais venceu 13, empatou 10 e perdeu nove.
Nenhum dos confrontos, porém, foi contra o Racing.Pelo Tricolor, Crespo enfrentará o Racing, pelo menos, duas vezes, nos dois turnos da fase de grupos da Libertadores de 2021. Ambas as equipes estão no Grupo E da competição.
Com duas vitórias em dois jogos, o São Paulo é o atual líder do grupo, com seis pontos somados. Caso vença o Racing, o time chega ao melhor início de Libertadores de sua história.
A bola rola a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira (5), no Estádio Presidente Perón, popularmente conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires.