No clima do Natal, relembre os grandes presentes dos clubes do Espanhol aos torcedores neste ano

Crédito: Josep Lago/AFP

Para entrar no clima do Natal e celebrar essa atípica rodada de Campeonato Espanhol (confira aqui a tabela completa) na semana natalina, decidimos relembrar os cinco maiores presentes que os clubes da La Liga deram aos próprios torcedores em 2020.

+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da décadaBarcelona: Lionel Messi

Talvez o maior presente para todo apaixonado por futebol espanhol tenha sido a permanência de Lionel Messi no Barcelona - para os torcedores culés, com toda certeza foi. Afinal, o argentino - que praticamente nasceu no clube, chegando ainda nas categorias de base de La Masía em 2000 (com apenas 13 anos de idade) -, não poderia se despedir após o fim de temporada trágico dos catalães em 2019/2020. Isso, sem falar nos inúmeros recordes do camisa 10, que foram ampliados neste início de temporada: como o de maior artilheiro por um mesmo clube, ultrapassando ninguém menos que o Rei Pelé - com 644 gols oficiais, um a mais que o ex-camisa 10 do Santos.

Por falar no clube catalão, foi dele que veio um dos grandes presentes para os torcedores do Atlético de Madrid nesta temporada: Luis Suárez. Uruguaio que chegou à Espanha ainda em 2014 para defender o Barcelona, após incríveis temporadas na Inglaterra, pelo Liverpool. Na Catalunha, o atacante teve seis temporadas espetaculares, sendo multicampeão, gols e uma das grandes parcerias da história do futebol mundial, ao lado de Messi e Neymar.

Ainda falando do Barcelona, outro jogador que acabou saindo de lá e se tornou um belo presente dos torcedores rivais foi o croata Ivan Rakitić. Depois de seis anos atuando pelo Barça, onde ganhou diversos títulos como a Liga dos Campeões de 2015 e as quatro taças do Espanhol e da Copa do Rei em 2015, 2016, 2018 e 2019, o atual vice-campeão mundial com a seleção da Croácia pôde enfim retornar ao clube que o projetou a nível europeu.