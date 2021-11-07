No clássico, Milan perde a chance de assumir a liderança do Italiano ao empatar com a Inter de Milão

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

A cidade de Milão viu mais um derby ocorrer neste domingo. Milan e Inter de Milão disputaram o clássico e empataram em 1 a 1 com gols de Çalhanoglu para os nerazzurri e De Vrij (contra) para os rossoneri. O resultado impediu o Milan de assumir a liderança do Campeonato Italiano.>>> Veja a tabela do Italiano <<<

LEI DO EXNo início da partida deste domingo, a Inter de Milão conseguiu começar melhor no jogo. Com onze minutos, a equipe conseguiu a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, esta convertida por Hakan Çalhanoglu, que cumpriu a lei do ex.

GOL CONTRALogo após o gol que abriu o placar, a Inter de Milão viu uma resposta do Milan rapidamente. Aos dezessete minutos de jogo, os rossoneri acharam o gol de empate após o zagueiro Stefan de Vrij, da Inter, marcar contra o próprio gol, deixando tudo igual.

PÊNALTI PERDIDOCom tudo igual no jogo, a Inter de Milão recebeu mais uma chance de ter a vantagem no placar, mas não fez o suficiente para tal. Aos 27 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, Lautaro Martínez parou no goleiro Ciprian Tatarusanu e não marcou.