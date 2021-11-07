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No clássico, Milan perde a chance de assumir a liderança do Italiano ao empatar com a Inter de Milão

Com gols de Çalhanoglu para a Inter e De Vrij (contra) para o Milan, equipes empataram no derby de Milão...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 18:41

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 18:41

Crédito: TIZIANA FABI / AFP
A cidade de Milão viu mais um derby ocorrer neste domingo. Milan e Inter de Milão disputaram o clássico e empataram em 1 a 1 com gols de Çalhanoglu para os nerazzurri e De Vrij (contra) para os rossoneri. O resultado impediu o Milan de assumir a liderança do Campeonato Italiano.>>> Veja a tabela do Italiano <<<
LEI DO EXNo início da partida deste domingo, a Inter de Milão conseguiu começar melhor no jogo. Com onze minutos, a equipe conseguiu a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, esta convertida por Hakan Çalhanoglu, que cumpriu a lei do ex.
GOL CONTRALogo após o gol que abriu o placar, a Inter de Milão viu uma resposta do Milan rapidamente. Aos dezessete minutos de jogo, os rossoneri acharam o gol de empate após o zagueiro Stefan de Vrij, da Inter, marcar contra o próprio gol, deixando tudo igual.
PÊNALTI PERDIDOCom tudo igual no jogo, a Inter de Milão recebeu mais uma chance de ter a vantagem no placar, mas não fez o suficiente para tal. Aos 27 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, Lautaro Martínez parou no goleiro Ciprian Tatarusanu e não marcou.
LIDERANÇAO restante do jogo foi de poucas chances de perigo, e o placar foi mantido. Com o empate na partida deste domingo, o Milan perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano, e segue na segunda colocação. A Inter vem logo atrás, mas com uma diferença de sete pontos.

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