No centésimo jogo pelo Campeonato Chinês, Oscar marca duas vezes em vitória do Shanghai Port

O Shanghai Port segue invicto no Campeonato Chinês depois de cinco rodadas. Neste domingo, o time do brasileiro Oscar venceu o Dalian Pro por 3 a 0, com dois gols do meia-atacante ex-Chelsea, e voltou à liderança do torneio. O jogo marcou também a centésima partida do atleta na competição nacional.
+ Veja a tabela da Champions LeagueDesde 2017 na equipe de Xangai, Oscar, que é o capitão do time vermelho, fez 150 jogos no geral. Ao todo, o brasileiro soma 47 gols e 83 assistências. No Campeonato Chinês, são 31 gols e 66 assistências.
- Hoje foi um grande dia. Feliz pela vitória, pelos gols e por ter alcançado 100 jogos de liga pelo clube. Marca importante. Vamos em busca de novas conquistas - disse Oscar. + Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
A próxima rodada do Campeonato Chinês está marcada somente para o mês de junho. O adversário do Shanghai Port, de Oscar, será o Wuhan.