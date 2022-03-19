No centésimo jogo de Renato Chaves na Liga Saudita, Al Batin não sofre gol e bate o Al Raed

O Al Batin segue vivo no Campeonato Saudita. Com uma grande atuação do zagueiro Renato Chaves, sua equipe bateu o time do Al Raed, por 2 a 0, neste sábado, pela 25ª da competição. Os gols dos mandantes foram marcados por Fabio Abreu e Mohammad Naji Abdulrahman.Capitão da equipe, o brasileiro, que retornou ao time após cumprir suspensão e jogou pela centésima vez na liga local, enalteceu todos os setores do time. Renato celebrou a marca pessoal e o fato de o Al Batin ter encontrado o equilíbrio no jogo desse final da semana.
- O nosso time fez um grande jogo hoje, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Criamos boas chances na frente e não demos muitas oportunidades ao adversário. Fico muito feliz por ajudar o time na minha centésima partida pela liga. Merecemos essa vitória - disse.
Com o resultado, a equipe do Al Batin ganhou uma sobrevida no campeonato saudita e chegou aos 25 pontos. Já o time do Al Raed, que perdeu o segundo jogo seguido, segue com 29.