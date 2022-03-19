Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No centésimo jogo de Renato Chaves na Liga Saudita, Al Batin não sofre gol e bate o Al Raed
futebol

No centésimo jogo de Renato Chaves na Liga Saudita, Al Batin não sofre gol e bate o Al Raed

Zagueiro é decisivo mais uma vez e sua equipe vence o adversário pelo placar de 2 a 0
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 19:26

Publicado em 19 de Março de 2022 às 19:26

O Al Batin segue vivo no Campeonato Saudita. Com uma grande atuação do zagueiro Renato Chaves, sua equipe bateu o time do Al Raed, por 2 a 0, neste sábado, pela 25ª da competição. Os gols dos mandantes foram marcados por Fabio Abreu e Mohammad Naji Abdulrahman.Capitão da equipe, o brasileiro, que retornou ao time após cumprir suspensão e jogou pela centésima vez na liga local, enalteceu todos os setores do time. Renato celebrou a marca pessoal e o fato de o Al Batin ter encontrado o equilíbrio no jogo desse final da semana.
- O nosso time fez um grande jogo hoje, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Criamos boas chances na frente e não demos muitas oportunidades ao adversário. Fico muito feliz por ajudar o time na minha centésima partida pela liga. Merecemos essa vitória - disse.
Com o resultado, a equipe do Al Batin ganhou uma sobrevida no campeonato saudita e chegou aos 25 pontos. Já o time do Al Raed, que perdeu o segundo jogo seguido, segue com 29.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados