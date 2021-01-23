No Ceará, Fernando Sobral quer equipe atenta diante do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Ceará

O meia Fernando Sobral deixou a sua marca na goleada com autoridade aplicada pelo Ceará sobre o Goiás, por 4 a 0, no confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória que ajudou o time de Porangabussu a retornar para a zona de classificação para a Copa Sul-Americana (10ª colocação com 42 unidades) foi exaltada pelo jogador: >Vozão na Liberta? Simule a reta final do Brasileirão!- A equipe atuou muito bem, construiu as jogadas. Conseguimos o nossoobjetivo. Sabíamos da importância desse resultado. Fico feliz pelogol, mas mais ainda pela vitória - analisou.

Além de se mostrar peça importância no momento das características transições ofensivas feitas pelos comandados de Guto Ferreira, Sobral também tem sido um dos destaques do time quando o assunto são os desarmes. Segundo os dados do portal 'Sofa Score', o atleta está com 80 desarmes noBrasileiro, a segunda melhor marca da competição até então.

Para ele, os números são fruto direto do seu esforço desde os treinamentos até os jogos no intuito de demonstrar a sua versatilidade.

- É uma marca expressiva. Sempre que entro em campo, procuro fazer omeu melhor. Me dedico muito nos treinos também para evoluir e serversátil em campo - conta.

Pensando no próximo compromisso da equipe na temporada (o Palmeiras no próximo domingo (24) na Arena Castelão), Fernando Sobral exaltou a dificuldade do adversário que eliminou o Vozão da Copa do Brasil nessa temporada: