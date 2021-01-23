Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Ceará, Fernando Sobral quer equipe atenta diante do Palmeiras

Jogador também comemorou atuação individual e também de seus companheiros em goleada sobre o Goiás na última rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 12:52

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 12:52

Crédito: Divulgação/Ceará
O meia Fernando Sobral deixou a sua marca na goleada com autoridade aplicada pelo Ceará sobre o Goiás, por 4 a 0, no confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória que ajudou o time de Porangabussu a retornar para a zona de classificação para a Copa Sul-Americana (10ª colocação com 42 unidades) foi exaltada pelo jogador: >Vozão na Liberta? Simule a reta final do Brasileirão!- A equipe atuou muito bem, construiu as jogadas. Conseguimos o nossoobjetivo. Sabíamos da importância desse resultado. Fico feliz pelogol, mas mais ainda pela vitória - analisou.
Além de se mostrar peça importância no momento das características transições ofensivas feitas pelos comandados de Guto Ferreira, Sobral também tem sido um dos destaques do time quando o assunto são os desarmes. Segundo os dados do portal 'Sofa Score', o atleta está com 80 desarmes noBrasileiro, a segunda melhor marca da competição até então.
Para ele, os números são fruto direto do seu esforço desde os treinamentos até os jogos no intuito de demonstrar a sua versatilidade.
- É uma marca expressiva. Sempre que entro em campo, procuro fazer omeu melhor. Me dedico muito nos treinos também para evoluir e serversátil em campo - conta.
Pensando no próximo compromisso da equipe na temporada (o Palmeiras no próximo domingo (24) na Arena Castelão), Fernando Sobral exaltou a dificuldade do adversário que eliminou o Vozão da Copa do Brasil nessa temporada:
- Será mais uma partida difícil e temos que entrar bem atentos. Otreinador deve nos passar algumas situações. Acredito que será um jogobem disputado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados