No Ceará, Fernando Prass volta a ter condição de titular questionada por torcedores

Crédito: Divulgação/Poker

O alvo de reclamações do torcedor do Ceará depois do 2 a 2 no último domingo com o Atlético-MG na Arena Castelão tem nome e sobrenome: o goleiro Fernando Prass.

Depois de ter vivido um período complicado ainda no início do ano com atuações que foram criticadas pelos fãs do Vozão, após ter cometido a penalidade que resultou no gol de Keno que deixou tudo igual, o experiente arqueiro voltou a ser duramente criticado por alguns usuários nas redes sociais.

Em resposta a postagem onde o perfil oficial do Alvinegro informava o tento de empate, diversos comentários foram voltados a situações desde responsabilizando Prass pela perda de vários pontos do Ceará na competição e até pedindo a sua imediata aposentadoria dos gramados.