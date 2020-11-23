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No Ceará, Fernando Prass volta a ter condição de titular questionada por torcedores

Penalidade cometida no empate em 2 a 2 diante do Atlético-MG no último fim de semana rendeu diversos comentários irritados nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 14:01

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:01

Crédito: Divulgação/Poker
O alvo de reclamações do torcedor do Ceará depois do 2 a 2 no último domingo com o Atlético-MG na Arena Castelão tem nome e sobrenome: o goleiro Fernando Prass.
Depois de ter vivido um período complicado ainda no início do ano com atuações que foram criticadas pelos fãs do Vozão, após ter cometido a penalidade que resultou no gol de Keno que deixou tudo igual, o experiente arqueiro voltou a ser duramente criticado por alguns usuários nas redes sociais.
Em resposta a postagem onde o perfil oficial do Alvinegro informava o tento de empate, diversos comentários foram voltados a situações desde responsabilizando Prass pela perda de vários pontos do Ceará na competição e até pedindo a sua imediata aposentadoria dos gramados.
A próxima partida em que Fernando Prass deve ter a chance de redenção será na quarta-feira (25) às 19h15 novamente em Fortaleza, dessa vez diante do São Paulo.

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