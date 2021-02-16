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futebol

No Ceará, Fabinho tem estatísticas bastante destacadas

Jogador tem a liderança em aspectos importantes da sua posição como aproveitamento nos passes, interceptações e também nos cortes...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 18:39

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 18:39

Crédito: Meio-campista está na equipe de Porangabuçu desde 2018 (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O volante Fabinho tem se destacado pela regularidade e estatísticas no elenco do Ceará. Segundo o portal com diversas estatísticas do mundo do futebol 'Sofascore', o jogador é o melhor volante e jogador do plantel eminterceptação de bolas por jogo, média de 1.8. >Qual pontuação o Ceará vai alcançar no Brasileirão? SIMULE!- Eu como jogador de marcação, vejo que tenho um bom número de interceptações. Fico feliz com isso, mas é um trabalho de equipe, coletivo, onde começa pelos atacantes e obviamente a defesa tem cooperado para que isso aconteça – disse o atleta que está no clube de Porangabuçu desde 2018.
Polivalente, o camisa 19 se destaca também com a bola nos pés. Tanto é que, estatisticamente, é o melhor volante do elenco em acerto de passes por jogo neste Brasileirão com um percentual de 85%. Algo ressaltado por Fabinho como uma exigência do técnico Guto Ferreira no estilo de jogo proposto pelo Vozão:
- O professor Guto cobra muito essa questão de assertividade de passes, para que nós do meio campo passemos a bola para os nossos companheiros nas melhores condições de domínio. O posicionamento correto ali dentro de campo tem contribuído com esses números expressivos. Vou continuar trabalhando ainda mais para que essas estatísticas possamaumentar e eu seguir ajudando meus companheiros dentro de campo – salientou.
Na penúltima rodada, diante do Corinthians na Neo Química Arena, Fabinho marcou aquele que foi apenas o seu segundo tento desde a chegada no clube nordestino.
- Fico muito feliz de marcar novamente pelo Ceará, eu que sou um jogador mais de marcação e não tenho muitas oportunidades de gols como outros jogadores. Só tenho mais chances em bolas paradas, mas fico muito feliz mesmo de voltar a balançar as redes – concluiu.

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