No Cazaquistão, Bryan mira ‘duelo de brasileiros’ contra time de Vagner Love

Crédito: Divulgação/FC Atyrau

Um ‘duelo de brasileiros’ marcará a sétima rodada da Liga do Cazaquistão. Nesta sexta-feira (23), o FC Atyrau, equipe do lateral-esquerdo Bryan, recebe o Kairat Almaty, onde atua o atacante Vagner Love. Recém-chegado ao país, o defensor projeta o confronto.

Veja a tabela do Espanhol- A expectativa é de um jogo difícil, contra um adversário qualificado. O Kairat é uma das principais equipes do Cazaquistão e o atual campeão da liga. Precisamos estar atentos durante os 90 minutos para buscar um resultado positivo - ressaltou Bryan, que também fala sobre o ‘embate’ com Vagner Love.

- Vai ser bacana enfrentar um atleta vencedor como o Vagner Love. Sabemos que, para ter sucesso, é importante neutralizá-lo. Mas o time também está ciente que o Kairat conta com outros bons jogadores. É avaliar a melhor estratégia para que possamos fazer uma grande partida - concluiu o brasileiro.

Revelado pelo América-MG e com passagens por clubes como Cruzeiro, Ponte Preta e Vitória, Bryan vive a sua primeira experiência no Cazaquistão. O jogador, de 29 anos, chegou ao FC Atyrau no início desta temporada, após defender o Alashkert, da Armênia.