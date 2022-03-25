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No caminho do pai, filho de Marcelo marca dois pelo Sub-12 do Real Madrid: 'Tem craque em casa'

Enzo teve grande atuação contra a base do Liverpool e ganhou elogios da imprensa...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 20:01

Publicado em 25 de Março de 2022 às 20:01

Ídolo no Real Madrid, Marcelo está passando o bastão para o filho Enzo no clube merengue. Nesta sexta-feira, o garoto brilhou pela categoria Sub-12 do time espanhol e marcou dois gols contra a base do Liverpool, na vitória por 6 a 0. A atuação do menino foi destaque no jornal 'As', um dos principais do país.+ Conmebol sorteia os grupos da Copa Libertadores 2022; veja todas as chaves
- Marcelo tem um craque em casa - escreveu o jornal. 'Pai coruja', Marcelo acompanha o filho em quase todos os jogos e esteve presente na partida desta sexta nas Ilhas Canárias. Filho mais velho do lateral, Enzo já faz parte das categorias de base do Real Madrid desde 2017, quando ainda tinha sete anos.
+ Jogo da Seleção e despedida de Galvão tem super audiência na Globo
Dentro do clube, Enzo já é tratado como uma joia e já tomou a manchete dos jornais pela Espanha algumas vezes. Aos 33 anos, Marcelo é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid, com 23 títulos, incluindo quatro Champions League e cinco La Ligas. Ao todo, são mais de 500 partidas pela equipe, com 38 gols.
Crédito: EnzoéumadaspromessasdabasedoRealMadrid(Reprodução/Instagram

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