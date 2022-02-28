No calor, é bom andar de bicicleta! Com golaço de Calleri, São Paulo vence Água Santa em Diadema

No calor, é bom sair para fazer exercícios físicos e manter a saúde em dia. Uma das atividades preferidas é andar de bicicleta. E ela pode ser tanto 'física' quanto no futebol. Foi assim que Calleri fez o gol da vitória do São Paulo sobre o Água Santa, por 2 a 1, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. JOGO INICIA ESTUDADO POR AMBAS AS EQUIPES E RIGONI PERDE GOLA partida começou com os times se estudando no em Diadema. O São Paulo tentava trocar passes no meio-campo, mas tinha dificuldades pela forte marcação do Água Santa, que fechava os espaços dos ataques são-paulinos.
A primeira chance foi aos 13 minutos. Igor Gomes abriu para Reinaldo na linha de fundo, o camisa 6 cruzou rasteiro de primeira e Rigoni fez o desvio na segunda trave. A bola saiu pela linha de fundo, por cima do gol.
IGOR GOMES DESPERDIÇA BOA CHANCE E ÁGUA SANTA RESPONDEConforme o primeiro tempo ia passando, o São Paulo até conseguia chegar ao ataque por meio das trocas de passes. O Tricolor teve oura boa chance aos 22 minutos. Igor Gomes entrou na área com espaço para finalizar, mas pegou mal na bola. Ela subiu demais e saiu pela linha de fundo.
O Água Santa respondeu três minutos depois. Dadá Belmonte recebeu na frente da área, cortou Rigoni e finalizou no gol do São Paulo. Jandrei fez a defesa em dois tempos.
SÃO PAULO ABRE O PLACAR COM REINALDO, DE PÊNALTIO São Paulo continuava com o domínio do jogo. Aos 28, Reinaldo cobrou o escanteio buscando Arboleda, e o zagueiro cabeceou sem muita força, para a defesa do goleiro. O Tricolor continuou em cima e conseguiu um pênalti.
Com 36 minutos, Juan fez o drible curto dentro da área, finalizou forte, e o goleiro Victor Souza fez uma grande defesa. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou a penalidade em disputa de bola. Na cobrança, Reinaldo desloocu o goleiro e abriu o placar.
ÁGUA SANTA APROVEITA E EMPATA O JOGO ANTES DO INTERVALO
Na frente do placar, o São Paulo não conseguiu segurar a vantagem. Aos 43, no cruzamento da esquerda, Fernandinho tentou o cabeceio, mas não conseguiu. No entanto, a bola sobrou para Alex Silva, que dominou e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Jandrei.
Fim de primeiro tempo em Diadema.
2º TEMPO COMEÇA COM ÁGUA SANTA NO ATAQUEEmpolgado com o gol de empate no fim da primeira etapa, o Água Santa iniciou a segunda etapa assustando. Com cinco minutos, o São Paulo saiu jogando errado, Álvaro dominou na meia-lua, girou e bateu forte. A bola saiu com perigo perto da meta tricolor, mas com desvio.
O Netuno continuou em cima e criou outra boa chance com sete minutos. Fernandinho passou entre Igor Gomes e Rodrigo Nestor e bateu cruzado. A bola passou com perigo ao lado da meta de Jandrei.
CALLERI MARCA DE BICICLETA E SÃO PAULO VENCEA partida se encaminhava para o empate, sem grandes emoções. Até que, aos 44 minutos, Reinaldo cruzou na área, a defesa afastou, Marquinhos tentou a finalização e a bola subiu. O atacante argentino então pegou de bicicleta e acertou em cheio, para fazer o segundo do Tricolor. Uma pintura em Diadema.
Fim de jogo e vitória do São Paulo, que assumiu a liderança do Grupo B, com 14 pontos conquistados.
ÁGUA SANTA 1 X 2 SÃO PAULO Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data/Horário: 28/02/2022, às 15hÁrbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo LimaVAR: Marcio Henrique de GoisGols: Reinaldo (36'/1ºT) (0-1), Alex Silva (43'/1ºT) (1-1), Calleri (43'/2ºT) (1-2)Cartões Amarelos: Fernandinho, Hélder, Alex Silva (AGS), Pablo Maia, Marquinhos, Luciano (SAO)Cartões Vermelhos: Fernandinho (AGS)
ÁGUA SANTAVictor Souza; Alex Silva (Leandro Silva, aos 32'/2ºT), Marcondes, Hélder e Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano (Lelê, aos 07'/1ºT) e Caíque (Jeferson Bahia, aos 38'/2ºT); Dadá Belmonte, Fernandinho e Álvaro (Alyson, aos 32'/2ºT). Técnico: Sérgio Guedes.
SÃO PAULOJandrei, Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Pablo Maia (Andrés Colorado, aos 25'/2ºT), Nestor e Igor Gomes (Marquinhos, aos 13'/2ºT); Juan (Gabriel Sara, aos 13'/2ºT), Rigoni (Luciano, aos 13'/2ºT) e Eder (Calleri, aos 13'/2ºT)r. Técnico: Rogério Ceni.