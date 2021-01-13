No Buriram United, Samuel diz ter desejo de fazer história no clube

Crédito: Divulgação/Buriram United

Contratado pelo Buriram United nesta última janela do futebol tailandês, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre a expectativa de crescimento com a camisa do clube tailandês. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números com a equipe para construir uma história no país.

- O Buriram é um dos maiores clubes da Ásia e um multicampeão na Tailândia. É um peso grande vestir essa camisa. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube para ajudar dentro e fora de campo. Venho me dedicando ao máximo para construir uma história aqui - disse.Samuel ainda destacou o desejo da equipe evoluir na temporada.