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futebol

No Buriram United, Samuel diz ter desejo de fazer história no clube

Atacante ex-Fluminense garantiu estar empenhado para melhorar os números da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 08:36

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 08:36

Crédito: Divulgação/Buriram United
Contratado pelo Buriram United nesta última janela do futebol tailandês, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre a expectativa de crescimento com a camisa do clube tailandês. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números com a equipe para construir uma história no país.
- O Buriram é um dos maiores clubes da Ásia e um multicampeão na Tailândia. É um peso grande vestir essa camisa. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube para ajudar dentro e fora de campo. Venho me dedicando ao máximo para construir uma história aqui - disse.Samuel ainda destacou o desejo da equipe evoluir na temporada.
- Estamos trabalhando para que a equipe evolua e melhore seus números. O grupo é muito bom e competitivo. Vamos lutar muito para crescermos na temporada.

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