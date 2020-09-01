No Brinco de Ouro, Guarani e Oeste ficam no empate

Crédito: David Oliveira/Guarani

Em Campinas, Guarani e Oeste realizaram um jogo morno e ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Bugre chega aos 4 pontos, na 15ª posição. O Rubrão é o 19º, com 3 pontos.Na próxima rodada, o Guarani visita o Operário-PR. Enquanto isso, o Oeste recebe o Juventude, em Barueri.

O confronto

O primeiro tempo decepcionou no Brinco de Ouro. Com times pouco inspirados, Guarani e Oeste criaram pouco, melhor para o Rubrão, que segurava o empate sem gols.

Com o meio-campo travado, os dois times só criaram através dos chutes de fora da área, Person assustou da intermediária e Oya por muito pouco não marcou para o Oeste. Bem colocado, Rafael Pin salvou o chute.

Na etapa final o Guarani abriu o placar aos 6 minutos. Em cobrança de falta magistral, Lucas Crispin bateu no contrapé de Luis e balançou a rede.

Com a desvantagem no placar, o Oeste foi para o ataque e abusava da bola aérea. O problema era que ninguém aparecia para completar, o que facilitava a vida do Bugre. De tanto insistir, o Rubrão chegou ao empate no escanteio. Mazinho levantou e Sidmar tirou do goleiro, 1 a 1.