No Brasiliense, Didira quer surpreender o Grêmio na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Brasiliense

Em bom momento no Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, pediu intensidade do grupo na sequência de 2021. Segundo o atleta, que estava no Santa Cruz antes de chegar ao Jacaré, a meta de todos é ver a equipe melhorando seu desempenho em campo, de olho na Copa do Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil-2021 clicando aqui

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- Vamos continuar trabalhando muito para crescermos de produção na temporada. A equipe vem fazendo um ótimo ano e sabe da responsabilidade que terá nos próximos meses. Vamos lutar para fazer um grande segundo semestre - disse.

Segundo o meia, o objetivo, agora, é a decisão com o Grêmio na Copa do Brasil.

- Vamos enfrentar uma grande equipe, que tem um histórico de títulos na competição. Não podemos vacilar nos dois jogos. Temos que fazer duas partidas perfeitas para buscarmos essa vaga - afirmou.