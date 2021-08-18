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No 'Bola da Vez', Fernandinho fala sobre elenco do PSG: 'Expectativa que vai ser supercampeão'

Volante do City é o convidado do programa da ESPN que vai ao ar no sábado (21)...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 13:05
Crédito: AFP
O convidado do Bola da Vez inédito desta semana é Fernandinho. O volante do Manchester City comentou sobre sua expectativa para a temporada e também falou sobre o supertime montado pelo PSG. A atração será destaque da programação do canal ESPN Brasil no sábado, com apresentação de André Plihal e participações de Paulo Andrade e André Kfouri, a partir das 22h.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEO jogador revelado pelo Athletico Paranaense é capitão do Manchester City, equipe treinada por Pep Guardiola que foi vice-campeã europeia na última temporada, e possui um currículo extenso, sendo tetracampeão da Premier League e heptacampeão ucraniano com Shakhtar Donetsk, onde também conquistou o título da Liga Europa. Pela Seleção Brasileira o atleta disputou duas Copas do Mundo e foi campeão da Copa América em 2019.
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Fernandinho também falou sobre a expectativa criada em volta da equipe francesa.
- Com os jogadores que estão ali agora, como Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Sérgio Ramos, Verratti... todos supercampeões, todos acostumados a ganhar o nacional. É um elenco muito forte e os holofotes acabam se voltando para eles, automaticamente, pela expectativa de que esse time vai ser um supercampeão - finalizou.

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