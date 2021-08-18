No 'Bola da Vez', Fernandinho fala sobre elenco do PSG: 'Expectativa que vai ser supercampeão'

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O convidado do Bola da Vez inédito desta semana é Fernandinho. O volante do Manchester City comentou sobre sua expectativa para a temporada e também falou sobre o supertime montado pelo PSG. A atração será destaque da programação do canal ESPN Brasil no sábado, com apresentação de André Plihal e participações de Paulo Andrade e André Kfouri, a partir das 22h.

+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEO jogador revelado pelo Athletico Paranaense é capitão do Manchester City, equipe treinada por Pep Guardiola que foi vice-campeã europeia na última temporada, e possui um currículo extenso, sendo tetracampeão da Premier League e heptacampeão ucraniano com Shakhtar Donetsk, onde também conquistou o título da Liga Europa. Pela Seleção Brasileira o atleta disputou duas Copas do Mundo e foi campeão da Copa América em 2019.

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Fernandinho também falou sobre a expectativa criada em volta da equipe francesa.