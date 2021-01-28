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futebol

No Bnei Yehuda, Allyson quer sequência da equipe em Israel

Zagueiro está há muitos anos no futebol israelense
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LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 10:17

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 10:17

Crédito: Allyson quer boa sequência com o Bnei Yehuda (Divulgação / Bnei Yehuda
Um dos principais destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo da equipe em crescer de produção nestas próximas semanas para melhorar sua posição na Liga atual. Segundo o defensor, a meta do grupo é fazer uma boa sequência nas partidas que virão na época.- Estamos trabalhando muito para crescermos na temporada e para iniciarmos uma boa sequência nela. O grupo está muito focado nisso e sabe do seu potencial. Vamos continuar nos dedicando para terminarmos bem a época.
Allyson revelou ainda seu desejo de melhorar os números com a camisa do Bnei.
- Quero continuar melhorando meus números no clube para terminar o ano bem, atuando em alto nivel. Vou me esforçar ao máximo para que isso seja possível - falou o jogador.

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