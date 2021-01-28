No Bnei Yehuda, Allyson quer sequência da equipe em Israel

Um dos principais destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo da equipe em crescer de produção nestas próximas semanas para melhorar sua posição na Liga atual. Segundo o defensor, a meta do grupo é fazer uma boa sequência nas partidas que virão na época.- Estamos trabalhando muito para crescermos na temporada e para iniciarmos uma boa sequência nela. O grupo está muito focado nisso e sabe do seu potencial. Vamos continuar nos dedicando para terminarmos bem a época.