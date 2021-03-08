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futebol

No Bnei Yehuda, Allyson mira fim de ano com vitórias

Há anos no futebol israelense, zagueiro se tornou um dos principais jogadores do elenco...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:15
Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Principal nome da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo do grupo em encerrar a temporada vencendo e fazendo bons jogos. Segundo o atleta, a meta de todos é iniciar uma boa sequência para terminar a época com ótimos resultados.
- Nossa ideia é terminar a temporada com bons resultados e fazendo bons jogos. Vamos continuar trabalhando muito para que isso seja possível. O grupo está muito focado neste importante objetivo.Allyson ainda destacou a vontade de melhorar os números no clube.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para melhorar meus números no clube. Vou me empenhar ao máximo para que isso seja possível - falou o jogador.

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