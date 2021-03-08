No Bnei Yehuda, Allyson mira fim de ano com vitórias

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Principal nome da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo do grupo em encerrar a temporada vencendo e fazendo bons jogos. Segundo o atleta, a meta de todos é iniciar uma boa sequência para terminar a época com ótimos resultados.

- Nossa ideia é terminar a temporada com bons resultados e fazendo bons jogos. Vamos continuar trabalhando muito para que isso seja possível. O grupo está muito focado neste importante objetivo.Allyson ainda destacou a vontade de melhorar os números no clube.