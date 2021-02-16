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No Bnei Yehuda, Allyson destaca mais de 150 jogos em Israel e foca em partida 200 no país

Zagueiro brasileiro está há muitos anos no futebol do país e planeja fazer história em seu clube, o Bnei Yehuda
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LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 16:14

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 16:14

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Destaque do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson, que tem mais de cento e cinquenta jogos no país, falou sobre o desejo de aumentar essa marca e bater a meta das duzentas partidas no local. Segundo o jogador, o objetivo é alcançar esse número para marcar de vez sua história no país.
Veja a tabela do Inglês- Tenho mais de cento e cinquenta jogos no futebol israelense e isso é uma marca muito importante em minha carreira. É uma história que procurei construir com muita dedicação e empenho. Agora é lutar para alcançar o jogo de número duzentos, que seria ainda mais especial - disse.
Allyson falou que a equipe tem trabalhado muito para terminar bem o ano.
- Vamos trabalhar muito para terminarmos bem o ano, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para que isso seja possível - falou o jogador.

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