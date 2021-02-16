No Bnei Yehuda, Allyson destaca mais de 150 jogos em Israel e foca em partida 200 no país

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Destaque do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson, que tem mais de cento e cinquenta jogos no país, falou sobre o desejo de aumentar essa marca e bater a meta das duzentas partidas no local. Segundo o jogador, o objetivo é alcançar esse número para marcar de vez sua história no país.

Veja a tabela do Inglês- Tenho mais de cento e cinquenta jogos no futebol israelense e isso é uma marca muito importante em minha carreira. É uma história que procurei construir com muita dedicação e empenho. Agora é lutar para alcançar o jogo de número duzentos, que seria ainda mais especial - disse.

Allyson falou que a equipe tem trabalhado muito para terminar bem o ano.