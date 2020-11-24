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futebol

No Bento Freitas, Brasil de Pelotas tenta se afastar do Z4 diante do CRB

Enquanto gaúchos estão em 14° e olham com preocupação a zona de rebaixamento, Regatiano emendou duas vitórias que permitiram sonhar novamente com o G4...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 07:59

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 07:59
Crédito: Divulgação
Dois times que observam a Série B do Brasileirão de maneiras distintas, Brasil de Pelotas e CRB, vão se enfrentar na noite dessa terça-feira (24) na Serra Gaúcha às 21h30.
Os donos da casa acumulam seis pontos de dianteira para a zona do rebaixamento, tendo 26 unidades em 14° lugar contra 20 pontos do Náutico, primeiro dentro do Z4. Entretanto, para o time que já esteve em posição mais confortável e chegou a "flertar" com a ideia de consolidação no G4, o momento é de voltar ao caminho das vitórias para não ver sua situação se complicar na segundona.
Da parte do time de Maceió, o viés é de subida e que traz esperança ao torcedor do Galo da Pajuçara pensando na tão esperada ascensão e consolidação no G4. Nesse momento, a equipe é a oitava colocada com 32 pontos, cinco atrás do quarto colocado, o Juventude.
Para manter a esperança viva, o técnico Ramon Menezes só tem um desfalque que é o atacante Robinho, suspenso pelo terceiro amarelo no último jogo onde os alagoanos venceram por 2 a 1 o Náutico no Rei Pelé. A expectativa é que Hyuri ou Iago Dias ocupem o espaço deixado pelo nome suspenso e o restante da base da equipe seja mantida.
A lista de ausências no Brasil que já tinha antes da última rodada os machucados João Ananias, Thalles e Gabriel Poveda foi "enriquecida" com o cartão vermelho de Sousa e o terceiro amarelo de Nuno. Leandro Camilo e Cazonatti, o último tendo cumprido suspensão na derrota para o Oeste, são as escolhas mais cotadas para serem feitas pelo técnico Claudio Tencati.

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