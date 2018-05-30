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Futebol Feminino

No Beira-Rio, Vila Nova fará primeiro jogo em um estádio de Copa

Time capixaba visita o Internacional nesta quarta-feira, pela sexta rodada da Série A-2 do Brasileirão Feminino

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 14:52
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Crédito: Gabriel_Heusi/Ministério do Esporte
A participação na Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2018 está sendo uma experiência única para o Vila Nova-ES. E, nesta quarta-feira, as meninas do time capixaba vão viver uma inesquecível. Pela sexta rodada da primeira fase, a equipe de Vila Velha vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.
Essa será a primeira vez que o Vila vai fazer um jogo oficial em um dos estádios que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014. A expectativa é muito grande entre as jogadoras. Para a volante Larissa, será um sonho realizado.
As jogadoras posaram no estádio antes da partida Crédito: Acervo pessoal
"É uma emoção enorme poder jogar no Beira-Rio e contra um time como o Internacional. É um sonho sendo realizado. De verdade, às vezes não tenho nem palavras é uma sensação inexplicável."
 
Companheira de meio de campo de Larissa, a camisa 10 Gabi Ferreira revela que as meninas estão ansiosas para jogar no estádio, mas sem perder o foco na importante partida contra o Inter.
"Primeira vez que estamos indo jogar em um estádio de Copa do Mundo. Estamos bastante felizes com isso e ansiosas para conhecer e entrar em campo. Precisamos manter o foco e a concentração para esse jogo que é muito importante."
Larissa e Gabi Ferreira jogam no meio de campo do Vila Nova-ES Crédito: Acervo pessoal
Jogo de vida ou morte
Com a derrota na última rodada para o Napoli-SP, na última quarta-feira, o Vila Nova-ES precisa vencer os seus dois jogos seguintes - Internacional e Minas Icesp-DF - e ainda torcer para uma combinação de resultados, para avançar às semifinais da Série A-2 do Brasileirão Feminino.
A situação do time capixaba é complicada, ainda mais necessitando de um resultado positivo no Beira-Rio. A meia Gabi Ferreira reconhece e destaca o investimento que o time gaúcho vem fazendo na modalidade feminina, mas não entrega os pontos.
- Jogar contra o Inter não será fácil. Sabemos dos investimentos que o clube fez e continua fazendo para crescer na modalidade feminina. A gestão do Inter vem trabalhando muito para focar nesse investimentos e buscar os resultados esperados. Vamos enfrentá-las como se fosse o "jogo das nossas vidas", de cabeça erguida e lutando até o apito final.
A partida entre Vila Nova e Internacional acontece nesta quarta-feira, às 19h30, no Beira-Rio.

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