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No Balaídos, Celta empata com o Betis pelo Campeonato Espanhol

Equipe dirigida por Óscar García fica a 6 pontos do Mallorca, primeiro time na zona de rebaixamento. Visitantes seguem no meio da tabela, com uma campanha irregular...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 17:39

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:39

Crédito: Divulgação/Betisª
No Balaídos, o Celta de Vigo empatou com Real Betis por 1 a 1 em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Nolito abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Feddal empatou na segunda etapa. Com o resultado, os donos da casa chegaram a 35 pontos, seis a mais que o Mallorca. Já os visitantes seguem com uma campanha irregular, no meio da tabela, com 38.
Na próxima rodada, o Celta encara o Atlético de Madrid, também no Balaídos, às 17h (horário de Brasília), na terça. O Betis, por sua vez, entra em campo no dia seguinte, contra o Osasuna, no Benito Villamarín, às 14h30 (horário de Brasília).
Confira da tabela do Campeonato Espanhol
Goleiro falha e Nolito agradeceA partida começou equilibrada, com muita disposição, apesar do calor. Os donos da casa tentaram antecipar a marcação e dificultar a saída de bola do Betis. Aos 21, em cobrança de falta, Nolito surpreendeu e bateu no canto de Robles, que mal posicionado não conseguiu impedir o gol do atacante espanhol. Logo em seguida, após escanteio, Guido Rodríguez cabeceou em cima de Blanco, na jogada mais perigosa dos visitantes na primeira etapa.
Lance polêmico e consulta ao VARNo segundo tempo, o Celta continuou demonstrando muita entrega e disposição em campo. Porém, o Betis mudou a postura, voltou melhor e tentou encurralar o adversário. ​Aos 21, o mexicano Guardado tentou chutar, mas foi derrubado pelo brasileiro Rafinha Alcântara. No entanto, após consulta do VAR, o árbitro Pablo Gonzalez Fuertes verificou e não assinalou o possível pênalti para o Betis.
Betis chega ao empateAos 33, Canales fez um bom cruzamento na área, a bola sobrou para o zagueiro Feddal que dominou e colocou no fundo das redes para empatar para o Betis. Após o lance, o árbitro fez uma nova consulta ao VAR, para averiguar se o jogador colocou a mão na bola no momento do domínio, porém, o gol foi validado. Após o empate, o Celta apagou e os visitantes cresceram no jogo e após cruzamento, Canales bateu da entrada da área, mas pegou mal na bola e não conseguiu virar a partida, que terminou empatada no Balaídos.

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