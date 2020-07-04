No Balaídos, Celta empata com o Betis pelo Campeonato Espanhol

Crédito: Divulgação/Betisª

No Balaídos, o Celta de Vigo empatou com Real Betis por 1 a 1 em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Nolito abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Feddal empatou na segunda etapa. Com o resultado, os donos da casa chegaram a 35 pontos, seis a mais que o Mallorca. Já os visitantes seguem com uma campanha irregular, no meio da tabela, com 38.

Na próxima rodada, o Celta encara o Atlético de Madrid, também no Balaídos, às 17h (horário de Brasília), na terça. O Betis, por sua vez, entra em campo no dia seguinte, contra o Osasuna, no Benito Villamarín, às 14h30 (horário de Brasília).

Confira da tabela do Campeonato Espanhol

Goleiro falha e Nolito agradeceA partida começou equilibrada, com muita disposição, apesar do calor. Os donos da casa tentaram antecipar a marcação e dificultar a saída de bola do Betis. Aos 21, em cobrança de falta, Nolito surpreendeu e bateu no canto de Robles, que mal posicionado não conseguiu impedir o gol do atacante espanhol. Logo em seguida, após escanteio, Guido Rodríguez cabeceou em cima de Blanco, na jogada mais perigosa dos visitantes na primeira etapa.

Lance polêmico e consulta ao VARNo segundo tempo, o Celta continuou demonstrando muita entrega e disposição em campo. Porém, o Betis mudou a postura, voltou melhor e tentou encurralar o adversário. ​Aos 21, o mexicano Guardado tentou chutar, mas foi derrubado pelo brasileiro Rafinha Alcântara. No entanto, após consulta do VAR, o árbitro Pablo Gonzalez Fuertes verificou e não assinalou o possível pênalti para o Betis.