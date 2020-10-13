No Avaí, quatro integrantes tem resultado positivo para coronavírus

Crédito: Divulgação/Avaí

Para a partida dessa terça-feira (13) contra o CSA na Ressacada pela 16ª Rodada do Brasileirão da Série B, o Avaí tem três desfalques de jogadores que testaram positivo para Covid-19. Além disso, um integrantes da comissão técnica também teve como positivo o resultado do seu último teste.

Oficialmente, o clube do técnico Geninho não confirma os nomes que terão de passar pelo recomendado período de isolamento. Todavia, o portal NSC Total publicou que os atletas infectados seriam o zagueiro Eduardo Kunde além dos meio-campistas Jean Martin e Leandrinho.

Apesar de no período recente o revés por 5 a 2 afetar consideravelmente o ambiente do clube, as outras quatro vitórias elevaram a briga do time de Florianópolis da parte baixa no início da segundona para a primeira metade da tabela.