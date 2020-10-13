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No Avaí, quatro integrantes tem resultado positivo para coronavírus

Três atletas e um integrante da comissão técnica que não tiveram oficialmente seus nomes revelados passarão por período recomendado de isolamento...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 15:51

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:51

Crédito: Divulgação/Avaí
Para a partida dessa terça-feira (13) contra o CSA na Ressacada pela 16ª Rodada do Brasileirão da Série B, o Avaí tem três desfalques de jogadores que testaram positivo para Covid-19. Além disso, um integrantes da comissão técnica também teve como positivo o resultado do seu último teste.
Oficialmente, o clube do técnico Geninho não confirma os nomes que terão de passar pelo recomendado período de isolamento. Todavia, o portal NSC Total publicou que os atletas infectados seriam o zagueiro Eduardo Kunde além dos meio-campistas Jean Martin e Leandrinho.
Apesar de no período recente o revés por 5 a 2 afetar consideravelmente o ambiente do clube, as outras quatro vitórias elevaram a briga do time de Florianópolis da parte baixa no início da segundona para a primeira metade da tabela.
Hoje, o Leão está em sétimo lugar com 22 pontos, quatro atrás do primeiro ocupante do G4 que é o América-MG.

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