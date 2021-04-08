No Avaí, atacante estreia no profissional com gol em três minutos

O gol da vitória do Avaí sobre o Joinville por 1 a 0 na última quarta-feira (7) pelo Catarinense foi anotado pelo jovem Gustavo que, três minutos antes, pisava no gramado pela primeira vez como atleta profissional. Contexto que, por si só, já tem um caráter especial.>Onde o tento de Gustavo deixou o Avaí no CatarinenseEntretanto, a situação se tornou ainda mais incrível porque, aos 18 anos de idade, Gustavo teve a oportunidade de revelar que, há cinco meses, pensou em desistir da carreira como jogador para ajudar os pais em casa.
- Essa noite nunca vai sair da minha cabeça. No meu primeiro jogo como profissional eu fiz uma boa estreia e Deus pode me capacitar pra eu ter feito o gol. (Na hora) passou um verdadeiro filme na minha cabeça por que há cinco meses atrás eu pensava em parar de jogar bola pra trabalhar e ajudar a minha família. E hoje Deus realizou meu sonho de ter estreado pelo profissional e ter feito o gol - disse o jovem.
Nascido no litoral de São Paulo, mais precisamente na cidade de Praia Grande, Gustavo tem contrato com o Avaí até abril de 2023 e possui passagens pelo Vasco (2019 e 2020) e Matonense (2019) antes de desembarcar no clube da Ressacada.
O próximo desafio onde o jovem Gustavo pode seguir escrevendo sua história no esporte junto ao clube Azzurra será no próximo domingo (11) contra o Concórdia, novamente na Ressacada, pelo Campeonato Catarinense.