Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No Al-Ittihad, Carille, ex-Corinthians, fala de pré-temporada e já projeta final da Copa Árabe
No Al-Ittihad, Carille, ex-Corinthians, fala de pré-temporada e já projeta final da Copa Árabe

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:42

Crédito: Divulgação / Al-Ittihad
Após renovar o seu contrato com o Al-Ittihad e garantir permanência para a temporada 2021/2022, o técnico Fábio Carille já está em pré-temporada na Áustria, se preparando para o seu terceiro ano à frente do clube saudita. O treinador brasileiro falou sobre a preparação e já projetou a decisão da Copa dos Campeões Árabes, no próximo dia 21 de agosto, contra o Raja Casablanca.
Veja a tabela do Alemão- A pré-temporada vem sendo muito proveitosa, com treinos técnicos, táticos e físicos de alto nível. Tudo isso nos traz a confiança de fazermos uma boa temporada, como foi na última - disse Fábio Carille, projetando um bom início na temporada.
Fábio Carille assumiu o Ittihad em fevereiro de 2020 com a equipe brigando contra o rebaixamento na liga nacional. Além de garantir permanência na elite na primeira temporada, Carille comandou o Ittihad à terceira colocação no campeonato seguinte, voltando à classificar-se para a AFC Champions League, a principal competição asiática.
- As nossas expectativas são boas, queremos iniciar bem o nacional e depois, já após a segunda rodada, temos uma decisão contra o Raja Casablanca, no Marrocos. Temos de iniciar forte já pensando nesse jogo de grande importância pra nós - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados