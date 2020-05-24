No Al Hazem, Muralha quer fazer trabalho intenso no Brasil visando retorno para a Arábia Saudita

Crédito: Divulgação / Al Hazm

Titular do Al Hazem desde a última temporada, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, falou sobre os trabalhos intensos que realizará nas próximas semanas no Brasil visando o retorno para a Arábia Saudita. Segundo o jogador, mesmo com as férias forçadas, o ritmo não pode parar para voltar bem ao país.

- Infelizmente houve a parada, mas não podemos ficar lamentando. Vou trabalhar muito nestas próximas semanas a parte física para retornar bem ao Hazem. Não podemos deixar o ritmo cair agora para que possamos voltar 100%. O mais importante agora é continuar com a mesma intensidade - disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, a torcida é para que os campeonatos retornem.