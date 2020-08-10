No Al Hazem, Muralha projeta chegar aos cem jogos no clube

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Titular do Al Hazem e um dos principais nomes da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre a vontade de chegar ao jogo de número cem no clube árabe. Segundo o atleta, que passou da marca das cinquenta partidas recentemente, a meta é continuar melhorando o desempenho para alcançar este objetivo.

- Sem dúvida, chegar ao jogo de número cem no clube seria muito especial para mim. Vou trabalhar muito para alcançar essa marca, assim como bati a dos cinquenta jogos. Seria algo marcante em minha carreira. Espero continuar atuando com essa regularidade para que isso seja possível esse ano - disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco do Hazem vai fazer de tudo para crescer de produção na época.