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futebol

No Al Hazem, Muralha projeta chegar aos cem jogos no clube

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira
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LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 12:28

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:28

Crédito: Divulgação
Titular do Al Hazem e um dos principais nomes da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre a vontade de chegar ao jogo de número cem no clube árabe. Segundo o atleta, que passou da marca das cinquenta partidas recentemente, a meta é continuar melhorando o desempenho para alcançar este objetivo.
- Sem dúvida, chegar ao jogo de número cem no clube seria muito especial para mim. Vou trabalhar muito para alcançar essa marca, assim como bati a dos cinquenta jogos. Seria algo marcante em minha carreira. Espero continuar atuando com essa regularidade para que isso seja possível esse ano - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco do Hazem vai fazer de tudo para crescer de produção na época.
- Nosso elenco é forte, competitivo e vai fazer de tudo para crescer de produção nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para que esses próximos meses sejam de grandes resultados para o clube.

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