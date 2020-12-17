No Al Hazem, Muralha comemora liderança na Arábia Saudita

Titular do Al Hazem e grande destaques da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, falou sobre a liderança da sua equipe na Arábia Saudita. Feliz com a posição na tabela de classificação da primeira divisão, o jogador destacou o rendimento do grupo.- Essa liderança é consequência de um grande trabalho que estamos fazendo desde o início da temporada. Vamos procurar manter o ritmo para alcançarmos o objetivo, que é o título da competição esse ano - disse o jogador.