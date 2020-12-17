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futebol

No Al Hazem, Muralha comemora liderança na Arábia Saudita

Meia brasileiro e cria do Flamengo vive um grande momento em sua carreira
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Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 12:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 12:14
Crédito: Time de Muralha está na liderança do Campeonato Saudita (Divulgação / Al Hazem
Titular do Al Hazem e grande destaques da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, falou sobre a liderança da sua equipe na Arábia Saudita. Feliz com a posição na tabela de classificação da primeira divisão, o jogador destacou o rendimento do grupo.- Essa liderança é consequência de um grande trabalho que estamos fazendo desde o início da temporada. Vamos procurar manter o ritmo para alcançarmos o objetivo, que é o título da competição esse ano - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, sua temporada individual tem sido perfeita.
- Esse início de temporada tem sido ainda melhor para mim do que a que passou. Tenho trabalhado muito para melhorar meus números no clube.

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