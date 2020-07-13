No Al Hazem, Muralha busca evolução no retorno das competições

Titular do Al Hazem e um dos principais nomes da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco pediu atenção máxima da sua equipe no retorno das competições, no início de agosto. Segundo o jogador, a meta de todos é voltar bem neste segundo semestre, com vitórias e um bom desempenho em campo.
- Vamos nos dedicar ao máximo neste segundo semestre para que possamos ter um grande desempenho nos próximos meses. O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo na sequência da temporada. Temos que manter a intensidade para que isso seja possível - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua fase no futebol local é a melhor da carreira.
- Estes últimos anos aqui no futebol árabe têm sido muito especiais. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Hoje me sinto em casa e lutando para continuar evoluindo.