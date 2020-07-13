Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Al Hazem, Muralha busca evolução no retorno das competições

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:09

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:09

Crédito: Divulgação / Al Hazm
Titular do Al Hazem e um dos principais nomes da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco pediu atenção máxima da sua equipe no retorno das competições, no início de agosto. Segundo o jogador, a meta de todos é voltar bem neste segundo semestre, com vitórias e um bom desempenho em campo.
- Vamos nos dedicar ao máximo neste segundo semestre para que possamos ter um grande desempenho nos próximos meses. O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo na sequência da temporada. Temos que manter a intensidade para que isso seja possível - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua fase no futebol local é a melhor da carreira.
- Estes últimos anos aqui no futebol árabe têm sido muito especiais. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Hoje me sinto em casa e lutando para continuar evoluindo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados