No Al Hazem, ex-Flamengo Muralha destaca grande fase na carreira

Titular do Al Hazem e com ótimos números no clube, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube e no país. De acordo com o jogador, o trabalho que tem realizado desde a sua chegada à Arábia Saudita tem feito a diferença dentro de campo.
- Desde a minha chegada ao clube não deixei de trabalhar forte em momento algum e isso é muito importante. Tenho me dedicado muito no dia a dia para conquistar meus objetivos no Hazem e no país. Espero melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube nos próximos jogos - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, sua a meta é permanecer por muito tempo no futebol árabe.
- Tenho isso como objetivo, permanecer aqui no futebol árabe por muitos anos. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo e espero melhorar ainda mais meus números nas próximas temporadas.