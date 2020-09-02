No Al Hazem, ex-Flamengo Muralha destaca grande fase na carreira

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Titular do Al Hazem e com ótimos números no clube, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube e no país. De acordo com o jogador, o trabalho que tem realizado desde a sua chegada à Arábia Saudita tem feito a diferença dentro de campo.

- Desde a minha chegada ao clube não deixei de trabalhar forte em momento algum e isso é muito importante. Tenho me dedicado muito no dia a dia para conquistar meus objetivos no Hazem e no país. Espero melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube nos próximos jogos - disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, sua a meta é permanecer por muito tempo no futebol árabe.