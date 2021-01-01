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futebol

No Al Hazem, ex-Flamengo Muralha comemora sequência positiva na liga

Meio-campista brasileiro vive um grande momento na carreira e é destaque em clube árabe...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 17:16

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 17:16

Crédito: Divulgação / Al Hazem
Titular do Al Hazem e grande destaques da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre a boa sequência com a equipe no futebol árabe. São quatro partidas sem derrotas e três vitórias neste período. Para ele, é consequência de um trabalho forte do grupo.
- Estamos em um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números. Vamos procurar trabalhar forte para que possamos crescer na temporada. O grupo está em uma intensidade grande e isso motiva - disse o jogador.Ainda de acordo com o jogador, sua temporada individual tem sido perfeita.
- Estou vivendo uma fase muito positiva aqui e quero continuar crescendo para ajudar o clube nestes próximos meses.

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