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No Al-Hazem, ex-Flamengo Muralha comemora início de temporada perfeito na Arábia Saudita

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 12:28

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:28

Crédito: Divulgação / Al Hazm
Titular do Al-Hazem e grande destaques da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre o ótimo início de temporada da equipe este ano. Isso porque, o Hazem libera o campeonato com folga e vem crescendo de produção a cada jogo na época. Para ele, a tendência é o grupo melhorar ainda mais os números esse ano.
- Nosso início de temporada tem sido perfeito. Temos que manter a intensidade para conquistarmos ainda mais vitórias nestas próximas semanas. O grupo é forte e vem ganhando confiança a cada partida. Temos tudo para melhorar nosso rendimento em campo na temporada - disse o jogador.Ainda de acordo com o jogador, sua temporada individual tem sido perfeita.
- Individualmente não tenho do que reclamar. Essa temporada tem sido especial. Estou trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho nos próximos meses.

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