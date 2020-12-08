No Al-Hazem, ex-Flamengo Muralha comemora início de temporada perfeito na Arábia Saudita

Crédito: Divulgação / Al Hazm

Titular do Al-Hazem e grande destaques da equipe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre o ótimo início de temporada da equipe este ano. Isso porque, o Hazem libera o campeonato com folga e vem crescendo de produção a cada jogo na época. Para ele, a tendência é o grupo melhorar ainda mais os números esse ano.

- Nosso início de temporada tem sido perfeito. Temos que manter a intensidade para conquistarmos ainda mais vitórias nestas próximas semanas. O grupo é forte e vem ganhando confiança a cada partida. Temos tudo para melhorar nosso rendimento em campo na temporada - disse o jogador.Ainda de acordo com o jogador, sua temporada individual tem sido perfeita.